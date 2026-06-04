بسبب هالاند.. سيتي: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرشح رئاسة ريال مدريد

الخميس، 04 يونيو 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

هالاند - عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليفربول

رد نادي مانشستر سيتي على ما فعله إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد الذي قال إنه سيتعاقد مع إرلينج هالاند هداف سيتي حال فوزه في انتخابات الملكي.

ويتنافس إنريكي ريكيلمي على مقعد رئاسة ريال مدريد مع فلورنتينو بيريز.

وأفاد مانشستر سيتي في بيان نشرته شبكة ذا أثليتك: "القصص التي ظهرت من إسبانيا بشأن مستقبل إيرلينج هالاند غير صحيحة. لا توجد أي فرصة لحدوث ذلك، ولا يوجد أي بند تعاقدي يسمح به".

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وأضاف البيان "نحن ندرس اتخاذ إجراءات قانونية بسبب استخدام صورة لاعبنا في هذا السياق".

يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه عقد هالاند مع مانشستر سيتي حتى 2034.

وقال إنريكي ريكيلمي عبر برنامج هورميجويرو الإسباني: "إذا لم أتمكن من الوفاء بأي من وعودي المتعلقة بضم رودري وهالاند ثنائي مانشستر سيتي، فقد وقّعت على ضمانة بأنه في حالة أي إخلال، سأدفع 100% من رسوم جميع الأعضاء للموسم التالي".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحملة الانتخابية لفلورنتينو بيريز تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق. (طالع التفاصيل)

كما كشفت شبكة "ذا أثليتك" أن الملكي سيضم الفرنسي إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حر وفقا لحملة بيريز الانتخابية. (طالع التفاصيل)

وأوضح ريكلمي عن ضم رودري: "إنه لاعب رائع يلعب في مركز يحتاج ريال مدريد إلى تعزيزه. تحدثنا مع وكيل أعماله؛ علينا احترام ناديه، ولكن لو كنت رئيسا، لكان يلعب لريال مدريد. سأبذل قصارى جهدي."

وردا على حملة بيريز بتعيين مورينيو مدربا للفريق أجاب: "إنه مدرب جيد، لكن أسلوبه يختلف تماما عما نبحث عنه في مشروعنا. لا نرغب به لمشروعنا. لدينا مدرب آخر".

وأوضح أنه سيعلن عن اسم المدرب الذي سيختاره يوم الجمعة 5 يونيو.

وكشف أنه سيعتمد على راؤول جونزاليس في منصب المدير الرياضي للنادي، وعلى فيرناندو هييرو في منصب مدير "لا فابريكا" وهو أكاديمية النادي للشباب موضحا "إنهما من ريال مدريد، وإذا بقيا هنا، فلن يسمحا لأحد بالإضرار بالنادي".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد يوم 7 يونيو 2026، ويشارك فيها ما يقارب 100 ألف عضو.

ريال مدريد فلورنتينو بيريز إنريكي ريكيلمي
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