ذا أثلتيك: ريال مدريد سيعلن ضم كوناتي يوم الخميس

الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

كشفت شبكة ذا أثلتيك عن صفقة جديدة سيعلن عنها ريال مدريد يوم الخميس.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يعلن فلورنتينو بيريز يوم الخميس، عن صفقة ضم إبراهيما كوناتي أول صفقة لريال مدريد في الصيف.

ورحل المدافع الفرنسي عن صفوف ليفربول بنهاية عقده الموسم المنقضي.

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ويبحث ريال مدريد عن دعم خط دفاعه بعد رحيل ديفيد ألابا.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية لريال مدريد يوم 7 يونيو الجاري.

وينافس فلورنتينو بيريز، الذي دعا بنفسه إلى الانتخابات، الذي يشغل منصب رئيس النادي منذ عام 2009 في فترته الثانية، نظيره إنريكي ريكيلمي والذي يعمل في مجال الطاقة المتجددة ويبلغ من العمر 37 عاما.

وسبق أن كشف فابريزيو رومانو، عن إتمام ريال مدريد اتفاقه مع دينزل دومفريس ظهير أيمن إنتر، بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 20 مليون يورو.

وسيشارك كوناتي مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

كوناتي انضم إلى ليفربول في 2021 قادما من لايبزيج.

وشارك كوناتي في 183 مباراة بقميص ليفربول وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب كوناتي 51 مباراة بقميص ليفربول وسجل هدفين.

وتوج كوناتي مع ليفربول خلال 5 مواسم بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

ريال مدريد ليفربول إبراهيما كوناتي
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