"سنصنع الكثير من التاريخ".. بيريز يعلن تعيين مورينيو مدربا لـ ريال مدريد

أعلنت الحملة الانتخابية لـ فلورنتينو بيريز على رئاسة نادي ريال مدريد تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.

وظهر البرتغالي مرتديا قميص ريال مدريد في فيديو عبر حساب الحملة الانتخابية لـ فلورنتينو بيريز وهو يقول "نعم".

وأصبح فيديو بمثابة إعلان تعيين البرتغالي حال فاز بيريز برئاسة ريال مدريد وانتهى الفيديو برسالة "سنصنع الكثير من التاريخ".

وجاء الأمر ردا على ظهور إنريكي ريكيلمي في أحد البرامج حيث كان منتظرا الإعلان عن صفقة للاعب سيوقع لريال مدريد.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

وقّع جوزيه مورينيو عقود تدريب ريال مدريد حتى يونيو 2029.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن العقد سيتم تفعيله بعد يوم 7 يونيو المقبل عقب انتخابات ريال مدريد حال فاز فلورنتينو بيريز برئاسة النادي.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا والبالغ 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الفريق البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.