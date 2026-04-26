في الجول يكشف تصور جهاز المنتخب لموعد انضمام صلاح لمعسكر كأس العالم

الأحد، 26 أبريل 2026 - 18:35

كتب : محمد جمال

حسام حسن مع محمد صلاح

يرغب منتخب مصر في تواجد محمد صلاح في معسكر كأس العالم منذ انطلاقه.

وتعرض محمد صلاح للإصابة مع ليفربول في العضلة الخلفية، وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مدة غياب قائد منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن رغبة المنتخب في تواجد صلاح بصفته قائد المنتخب، وحتى يستكمل العلاج تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

ويفضل التوأم إقامة معسكرات طويلة للمنتخب وخاصة أن التقارب بين اللاعبين سيكون مفيدا قبل كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إصابة محمد صلاح عبارة عن تمزق في العضلة وسيكون خارج الملاعب لمدة 4 أسابيع".

وأضاف "الجهاز الفني لمنتخب مصر سيتابع تطورات حالته، وإن شاء الله سيتواجد في كأس العالم بشكل طبيعي".

وبدأ صلاح اللقاء أساسيا أمام بالاس في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

