إصابة صلاح - ما هي درجات الإصابة في العضلة الخلفية ومدة التعافي.. والمباريات المتبقية في موسمه

السبت، 25 أبريل 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وبدأ صلاح اللقاء أساسيا أمام بالاس في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

إصابة صلاح في الخلفية تختلف عن الإصابة الماضية التي تعرض له في التوقف الدولي خلال شهر مارس في العضلة الضامة.

آخر مرة تعرض صلاح للإصابة في العضلة الخلفية كانت في آمم إفريقيا 2024.

فما هي درجات الإصابة في العضلة الخلفية ومدة التعافي؟

- الدرجة الأولى: إجهاد خفيف مع تمزق عضلي طفيف جدًا.

من 7 لـ 14 يوما وأحيانا تحتاج لـ 3 أسابيع.

- الدرجة الثانية: إجهاد متوسط مع بعض التمزق العضلي (تمزق جزئي).

من 3 لـ 6 أسابيع.

- الدرجة الثالثة: إجهاد شديد حيث تتمزق عضلاتك بالكامل.

من 8 أسابيع لـ 3 شهور.

وحتى الآن لم يعلن ليفربول أو منتخب مصر تفاصيل إصابة صلاح ومدة الغياب المنتظرة، لكن ربما نكون شاهدنا الظهور الأخير للدولي المصري بقميص الريدز.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

