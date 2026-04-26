منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم

الأحد، 26 أبريل 2026 - 17:53

كتب : محمد جمال

مصر ضد السنغال - حسام حسن

يسعى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر لإقامة معسكر الاستعداد لكأس العالم 2026 بشكل مبكر لكنه ينتظر موعد نهاية الدوري المصري.

وسبق أن كشف FilGoal.com كيف تفكر رابطة الأندية بشأن موعد نهاية الدوري بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن تقام مباراة ودية لمنتخب مصر يوم 29 مايو المقبل قبل السفر إلى أمريكا حسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق أيضا. (طالع التفاصيل)

ويكشف FILGoal.com كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم 2026

يتواصل حسام وإبراهيم حسن مع رابطة الأندية لمعرفة موعد انتهاء بطولة الدوري لتحديد موعد بدء معسكر منتخب مصر.

التوأم يرغب في بدء المعسكر بشكل مبكر وعقب نهاية الموسم مباشرة، فيما أوضحت الرابطة أن نتيجة مباراة القمة ستحدد موعد نهاية الدوري بعدما تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية.

حسام حسن حدد سابقا يوم 16 مايو موعدا لبدء المعسكر في حال تأجيل مباراة الزمالك فقط في الجولة الأخيرة وعقب نهاية مباراتي الأهلي وبيراميدز.

وفي حال تأجيل الجولة الأخيرة بأكملها ليوم 20 مايو كما هو مُقترح، فالاتجاه لبدء المعسكر في اليوم التالي (21 مايو).

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد نهائي الكونفدرالية

لقاء الذهاب: 9 مايو في الجزائر أو المغرب (اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي)

لقاء الإياب: 16 مايو في القاهرة

ترتيب الدوري المصري

الزمالك: 49 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز: 44 نقطة من 22 مباراة

الأهلي: 44 نقطة من 22 مباراة

سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة من 23 مباراة

