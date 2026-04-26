منتظرا نهاية الدوري.. في الجول يكشف كيف يفكر منتخب مصر بشأن معسكر كأس العالم

يسعى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر لإقامة معسكر الاستعداد لكأس العالم 2026 بشكل مبكر لكنه ينتظر موعد نهاية الدوري المصري.

يتواصل حسام وإبراهيم حسن مع رابطة الأندية لمعرفة موعد انتهاء بطولة الدوري لتحديد موعد بدء معسكر منتخب مصر.

التوأم يرغب في بدء المعسكر بشكل مبكر وعقب نهاية الموسم مباشرة، فيما أوضحت الرابطة أن نتيجة مباراة القمة ستحدد موعد نهاية الدوري بعدما تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية.

حسام حسن حدد سابقا يوم 16 مايو موعدا لبدء المعسكر في حال تأجيل مباراة الزمالك فقط في الجولة الأخيرة وعقب نهاية مباراتي الأهلي وبيراميدز.

وفي حال تأجيل الجولة الأخيرة بأكملها ليوم 20 مايو كما هو مُقترح، فالاتجاه لبدء المعسكر في اليوم التالي (21 مايو).

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية، قبل السفر إلى أمريكا لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو قبل انطلاق البطولة.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد نهائي الكونفدرالية

لقاء الذهاب: 9 مايو في الجزائر أو المغرب (اتحاد العاصمة × أولمبيك آسفي)

لقاء الإياب: 16 مايو في القاهرة

ترتيب الدوري المصري

الزمالك: 49 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز: 44 نقطة من 22 مباراة

الأهلي: 44 نقطة من 22 مباراة

سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة من 23 مباراة