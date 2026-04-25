إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه

السبت، 25 أبريل 2026 - 23:01

كتب : محمد جمال

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم ليفربول ومدة غيابه.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر للإصابة في العضلة الخلفية خلال لقاء كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "إصابة محمد صلاح عبارة عن تمزق في العضلة وسيكون خارج الملاعب لمدة 4 أسابيع".

وأضاف "الجهاز الفني لمنتخب مصر سيتابع تطورات حالته، وإن شاء الله سيتواجد في كأس العالم بشكل طبيعي".

وبدأ صلاح اللقاء أساسيا أمام بالاس في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وأًصيب صلاح في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ضد بالاس وخرج من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

وتتبق 4 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يمتلك صلاح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 بقميص منتخب مصر.

مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 3 مايو: مانشستر يونايتد × ليفربول

السبت 9 مايو: ليفربول × تشيلسي

الأحد 17 مايو: أستون فيلا × ليفربول

الأحد 24 مايو: ليفربول × برينتفورد

مباريات منتخب مصر في كأس العالم

15 يونيو: بلجيكا × مصر

22 يونيو: نيوزيلندا × مصر

27 يونيو: مصر × إيران

