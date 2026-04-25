ليفربول ينهي عقدة كريستال بالاس في لقاء إصابة صلاح

أوقف ليفربول عقدة كريستال بالاس بالفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

سجل ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون وفلوريان فيرتز فيما سجل دانييل مونوز هدف الضيوف.

وحقق ليفربول الفوز على بالاس بعد 4 مباريات دون فوز في جميع المسابقات.

وفي آخر 4 مباريات بين الفريقين تعادل بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ثم حقق النسور الفوز على الريدز في كأس المجتمع.

وفي لقاء الدور الأول من الدوري فاز بالاس بنتيجة 2-1 في أول خسارة للريدز بالموسم، كما ودع ليفربول على يد بالاس من كأس الرابطة الإنجليزية.

ورغم إنهاء عقدة بالاس وعودة إيزاك للتهديف بعد 4 أشهر مع الريدز، إلا أن الفريق تلقى ضربة قوية بإصابة محمد صلاح.

وارتقى ليفربول للمركز الرابع برصيد 58 نقطة متفوقا على أستون فيلا بفارق الأهداف.

فيما ظل بالاس برصيد 43 نقطة في المركز الـ 13.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بين الفريقين، وفي الدقيقة 23 احتسب الحكم ركلة جزاء لمحمد صلاح لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تراجع عن قراره.

وفي الدقيقة 35 تسلم إيزاك من داخل الـ 18 تصويبة ضعيفة من ماك أليستر وصوب في الشباك مسجلا هدف التقدم.

أول أهداف الهولندي في 2026 مع ليفربول والأول منذ 4 أشهر بعدما تعافى من الإصابة.

وبعد 6 دقائق ومن مرتدة سريعة أضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني للريدز بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني تعرض صلاح لإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 56.

وخرج الدولي المصري من أرض الملعب وعوضه جيريمي فيرمبونج.

تصفيق حار من جمهور ليفربول لحظة استبداله صلاح بسبب إصابته 🥲👏#السبت_الكروي pic.twitter.com/tlfbbySaIy — FilGoal (@FilGoal) April 25, 2026

وفي الدقيقة 72 تعرض وودمان حارس ليفربول للإصابة أثناء تصديه لانفراد إسماعيلا سار، واستغل دانييل مونوز سقوط الحارس وسجل في الشباك بتسديدة من خارج الـ 18.

وفي الدقائق التالية تعرض الدولي الكولومبي لصافرات الاستهجان من جماهير ملعب أنفيلد.

لكل فعل رد فعل 🤷‍♂️ جمهور ليفربول يقذف الكرة في جسد مونوز ردًا على هدفه غير الرياضي، الذي سجّله وحارس ليفربول مصاب 🤬 https://t.co/eOVrIAaQVq pic.twitter.com/zvsyqEkyEo — FilGoal (@FilGoal) April 25, 2026

وفي الثواني الأخيرة سدد فلوريان فيرتز كرة صاروخية سكنت الشباك معلنا فوز ليفربول وكسر العقدة.