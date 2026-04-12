في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات

أرسل النادي الأهلي خطابا إلى مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري يتمسك فيه بحقه الأصيل في تفويض من يراه مناسبًا لحضور جلسة استماع المحادثات التي جرت بين الحكام في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويأتي ذلك بعد تحديد الحاضرين وهما 2 فقط من أعضاء الجهاز الفني والإداري وهو ما يعني عدم حضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة للجلسة.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن "الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم". (تعرف على ما جاء في الخطاب)

كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com أن رفض منع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي من حضور لجنة الاستماع بشأن تفريغ محادثات الحكم محمود وفا مع غرفة الفيديو في مباراة سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

ونشر الأهلي خطابه عبر موقعه الرسمي

بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا في التاسعة والربع مساء اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، والذي تضمن أن اتحادكم الموقر قرر السماح لعدد «2» فقط من أعضاء الجهاز الفني والإداري للاستماع إلى المحادثات التي جرت بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور في مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.. نود التأكيد على الآتي:-

أولًا.. لا توجد لائحة أو نص قانوني يعطي اتحادكم الموقر الحق في تحديد من يمثل النادي الأهلي في هذه الجلسة، أو تحديد هوية الحاضرين سواء كانوا فنيين أو إداريين أو مسئولين.

ثانيًا.. من يمثل النادي الأهلي في هذه الجلسة هو حق أصيل للنادي ومجلس إدارته، وهو من يتحمل المسئولية طالما أنه لم يخالف لائحة أو نصًّا قانونيًّا.. كما أن اختيار من يمثل النادي في أي اجتماع، أو جلسة، أو حدث، أو فاعلية هو حق أصيل لمجلس إدارة النادي، يحفظه الدستور المصري والقوانين المصرية، فالنادي كهيئة اعتبارية له مطلق الحرية في تحديد من يمثله في السياقات المختلفة، والحجر على هذا الحق الأصيل إنما يهدد الشخصية الاعتبارية للنادي والممنوحة له قانونًا، ويخالف الحقوق الأصيلة المنصوص عليها في الدستور المصري، وينتهك القواعد الأساسية للعدالة.

ثالثًا.. خطابكم الوارد إلينا بتاريخ 9 أبريل 2026 والذي تضمن موافقة لجنة الحكام على تمكين نادينا من الاستماع إلى المحادثات التي جرت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو، أكدت أن هذا الأمر يأتي في إطار الشفافية، ولم تحدد لجنة الحكام هوية المسموح لهم بالاستماع.. وتقرر من جانبكم الأحد الساعة 12 ظهرًا لاستقبال ممثلي النادي الأهلي.. هكذا جاء في خطابكم، وإذا كان اتحادكم الموقر يطمح لتحقيق النزاهة والشفافية، فما هو الضرر الواقع عليه من قيام النادي الأهلي بتحديد من يمثله؟

رابعًا.. أرسلنا إلى اتحادكم الموقر صباح اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026 أن هناك وفد من النادي برئاسة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، سوف يحضر في الموعد المحدد من جانبكم الساعة 12 ظهر «غدٍ الأحد» للاستماع للمحادثات المشار إليها.. ولم يكن هناك أي تعقيب على ذلك لأنه حق أصيل للنادي.. وبالتالي ما هو الطارئ الذي يدفع اتحادكم الموقر لمخاطبتنا في ساعة تقترب من منتصف الليل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وإبلاغنا بقرار لا سند لائحي ولا قانوني يدعمه؟

خامسًا.. جاء في خطابكم الوارد إلينا قبل ساعتين أن الاستماع يقتصر فقط على أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة، وهذا أمر يدعو للدهشة ويتنافى مع المنطق، لأن سماع المحادثات يجري في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم الذي من المفترض أن يكون بيتًا لكل الأندية.. حسبما تحدد من جانبكم، وليس في ملعب المباراة، أو المنطقة الفنية كما جاء في خطابكم، وهل في مقر الاتحاد منطقة فنية محددة لاستقبال أعضاء الجهاز الفني والإداري؟

سادسًا.. جاء في خطابكم أن السماح بالاستماع للمحادثات التي تجري بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو لم يحدث من قبل وهو تأكيد على الحيادية.. ونحن نقدر ذلك، لكن اتحادكم الموقر والذي يترأسه عضو الاتحادين الإفريقي والدولي يعلم أن هذا الأمر يجري حدوثه منذ زمن في كل دوريات العالم سواء كانت عربية أو أوروبية، وهو حق أصيل لكل الأندية.

سابعًا.. نذكر سيادتكم بأن سياق الجلسة المشار إليها هو ليس سياقًا فنيًّا أو إداريًّا، وإنما هو سياق قانوني ذو طبيعة قضائية حيث لا يمكن تجاهل أن هذه الجلسة هي جزء من سياق الإجراءات القضائية المرتبطة بالمباراة المعنية والأحداث التي تمت فيها، سواء من ناحية العقوبات التي تم فرضها على النادي الأهلي من قبل إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة والتي قدم النادي تظلمًا عليها أمام مجلس إدارة الرابطة وأمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. أو من ناحية الشكاوى التي تقدم النادي الأهلي بها للجنة الحكام ولجنة الانضباط ضد حكم المباراة المعنية.

وبناء عليه، فإن النادي الأهلي وهو يحترم سيادة القانون، فإنه يتمسك بحقه الأصيل في تفويض من يراه مناسبًا لحضور هذه الجلسة، على أن يحمل الشخص أو الأشخاص المفوضون من النادي ما يدعم تفويضهم رسميًّا من قبل النادي من مستندات رسمية تثبت هذا التفويض. ونأمل من سيادتكم احترام سيادة القانون واحترام حقوق النادي كشخصية اعتبارية في تفويض من يمثلها قانونًا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)