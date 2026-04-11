مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا

السبت، 11 أبريل 2026 - 23:03

كتب : FilGoal

رفض النادي الأهلي منع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي من حضور لجنة الاستماع بشأن تفريغ محادثات الحكم محمود وفا مع غرفة الفيديو في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "طلب اتحاد الكرة مرفوض لعدة أسباب:

1- لا توجد لائحة أو قانون يمنع أو يحدد صفات أو عدد المخول لهم الحضور.

2- الخطاب تم إرساله بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتحديدًا في التاسعة مساء.

3- اتحاد الكرة لم يحدد مسبقًا عندما أرسل الأهلي خطابه بطلب الاستماع بتحديد هوية وعدد الحاضرين.

4- لا نعترف بهذه المخاطبة وسنرسل من نراه مناسبًا لحضور جلسة الاستماع.

وحصل النادي الأهلي على خطاب من اتحاد الكرة بالموافقة على طلبه للاستماع لما دار بين الحكم وحكام تقنية الفيديو في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وقدّم الأهلي 4 مطالب لاتحاد الكرة عقب نهاية مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة موافقته على طلب الأهلي بحضور جلسة استماع للمحادثة التي دارت بين طاقم الحكام في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

