اتحاد الكرة يعلن موعد جلسة الاستماع لحكام لقاء سيراميكا.. وعدد الحاضرين من الأهلي

السبت، 11 أبريل 2026 - 21:36

كتب : حامد وجدي

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن اتحاد الكرة موافقته على طلب الأهلي بحضور جلسة استماع للمحادثة التي دارت بين طاقم الحكام في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وأرسل اتحاد الكرة للصحفيين بيانا جاء كالتالي:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام أمام سيراميكا رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا

أرسل مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة خطابا للأهلي بالموافقة على طلب النادي بالاستماع للمحادثة التي جمعت بين طاقم حكام مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، وذلك غدا الأحد بمقر اتحاد الكرة.

وأكد أمين اتحاد الكرة في خطابه للنادي الأهلي أنه موافقته تعد سابقة تحدث لأول مرة في الدوري الممتاز وذلك تأكيدا على أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع عناصر اللعبة بما فيهم الأندية المتنافسة وأعضاء طاقم التحكيم ليحصل كل صاحب حق على حقه كاملا.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم.

وبذلك لن يحضر سيد عيد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي كما أشيع سابقا، إذ سيقتصر الحضور كما أُعلن على عضوين من الجهاز الفني والإداري للفريق.

وطالب الأهلي في البيان الذي أصدره من قبل بـ "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

وسبق أن كشف صرح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة بالموافقة على طلبنا للاستماع لما دار بين الحكم وحكام تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا".

وأضاف "ستعقد الجلسة يوم الأحد المقبل، وجاري تشكيل فريق قانوني لحضور الجلسة والنظر فيها".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا مؤتمر توروب: اللاعبون أرهقوا من غضبي عليهم.. وكنت قاسيا عليهم بين الشوطين الشحات يغيب عن مواجهة بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة التعادل الخامس تواليا.. سيراميكا كليوباترا يفرط في تفوقه على إنبي ويتقاسما النقاط في الـ+90.. طاهر ينقذ الأهلي ويمنح الأحمر فوزا قاتلا أمام سموحة تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي 43 ثاتيه | الكرة المصرية
رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود 2 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: فارق الـ 9 نقاط عن ريال مدريد جيد لكنه لم يحسم الدوري 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: اللاعبون أرهقوا من غضبي عليهم.. وكنت قاسيا عليهم بين الشوطين 10 دقيقة | الدوري المصري
الشحات يغيب عن مواجهة بيراميدز 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة 40 دقيقة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
