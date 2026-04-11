اتحاد الكرة يعلن موعد جلسة الاستماع لحكام لقاء سيراميكا.. وعدد الحاضرين من الأهلي

أعلن اتحاد الكرة موافقته على طلب الأهلي بحضور جلسة استماع للمحادثة التي دارت بين طاقم الحكام في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وأرسل اتحاد الكرة للصحفيين بيانا جاء كالتالي:

أرسل مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة خطابا للأهلي بالموافقة على طلب النادي بالاستماع للمحادثة التي جمعت بين طاقم حكام مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، وذلك غدا الأحد بمقر اتحاد الكرة.

وأكد أمين اتحاد الكرة في خطابه للنادي الأهلي أنه موافقته تعد سابقة تحدث لأول مرة في الدوري الممتاز وذلك تأكيدا على أن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع عناصر اللعبة بما فيهم الأندية المتنافسة وأعضاء طاقم التحكيم ليحصل كل صاحب حق على حقه كاملا.

وأوضح أمين الاتحاد في خطابه أن الاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو تقتصر على اثنين من الجهاز الفني والإداري المرتبط بالمباراة والذي كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للقاء دون سواهم.

وبذلك لن يحضر سيد عيد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي كما أشيع سابقا، إذ سيقتصر الحضور كما أُعلن على عضوين من الجهاز الفني والإداري للفريق.

وطالب الأهلي في البيان الذي أصدره من قبل بـ "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

وسبق أن كشف صرح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة بالموافقة على طلبنا للاستماع لما دار بين الحكم وحكام تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا".

وأضاف "ستعقد الجلسة يوم الأحد المقبل، وجاري تشكيل فريق قانوني لحضور الجلسة والنظر فيها".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

