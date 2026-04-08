مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة

أوضح مصدر من الأهلي عدم الاقتناع بما ورد في الفيديو المسجل لشرح حالة ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وكشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عن مدى صحة قرار الحكم محمود وفا في اللقطة التي أثارت جدلا خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل رويز للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس.

ولم يحتسب محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري في الدقائق الأخيرة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بيان لجنة الحكام غير مقنع بالنسبة لنا، لأن ما قيل لا ينطبق على اللقطات، وتحليل تمركز وحركة اللاعب نراه خاطئا".

وأضاف "كنا نتوقع أن لجنة الحكام ستدافع عن الحكم، وأصدرنا بيانا بـ 4 مطالب ونطالب بعدم اعتماد تقرير الحكم لأنه خصم في تلك الحالة".

وأتم "الأهلي في انتظار خطاب رسمي من اتحاد الكرة للرد على مطالبه، وإذا لم يحدث سنعقد اجتماعا من أجل اتخاذ القرار المناسب".

"الحكم كان في تمركز جيد.. وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء" 🎙️



تحليل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لحالة لمسة اليد في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا — EFA.eg (@EFA) April 8, 2026

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

رئيس لجنة الحكام يرى أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي كان صحيحا.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.