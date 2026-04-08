مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 23:30

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

أوضح مصدر من الأهلي عدم الاقتناع بما ورد في الفيديو المسجل لشرح حالة ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وكشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، عن مدى صحة قرار الحكم محمود وفا في اللقطة التي أثارت جدلا خلال مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل رويز للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس.

أخبار متعلقة:
لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية

ولم يحتسب محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري في الدقائق الأخيرة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بيان لجنة الحكام غير مقنع بالنسبة لنا، لأن ما قيل لا ينطبق على اللقطات، وتحليل تمركز وحركة اللاعب نراه خاطئا".

وأضاف "كنا نتوقع أن لجنة الحكام ستدافع عن الحكم، وأصدرنا بيانا بـ 4 مطالب ونطالب بعدم اعتماد تقرير الحكم لأنه خصم في تلك الحالة".

وأتم "الأهلي في انتظار خطاب رسمي من اتحاد الكرة للرد على مطالبه، وإذا لم يحدث سنعقد اجتماعا من أجل اتخاذ القرار المناسب".

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

رئيس لجنة الحكام يرى أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي كان صحيحا.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

نرشح لكم
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 مصدر من راسينج يكشف لـ في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 47 دقيقة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول 55 دقيقة | رياضات أخرى
حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا 56 دقيقة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
