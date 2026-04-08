التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي

أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"أرسل النادي اليوم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في الدوري. وجاء في الشكوى أن الأخطاء التحكيمية لا تزال نقطة سوداء في المسابقة، وأن الحكم محمود وفا ارتكب أخطاءً «فجة» تخالف قانون اللعبة، أثرت في نتيجة المباراة، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد. وطلب الأهلي في شكواه 4 مطالب وهي:

1- سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية.

2- التحقيق في القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة بعد كل ما ارتكبه من أخطاء والتي تعد تهديدا لكل عناصر الفريق.

3- التحقيق بخصوص تعيين محمود وفا لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا، بالرغم من توليه تحكيم مباراة الفريقين في الدور الأول وارتكب ذات الأخطاء في حق الأهلي ولاعبيه والإصرار من جانب لجنة الحكام على تعيينه لأسباب غير مفهومة رغم عودة من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطولة للناشئين.

4- الاحتفاظ بحق الأهلي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حيال ما صدر من الحكم محمود وفا أمام كافة الجهات المعنية.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

