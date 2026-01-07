خبر في الجول - رابطة الأندية في انتظار قرار اتحاد الكرة بشأن موقف إبراهيم صلاح

تنتظر رابطة الأندية المحترقة إبلاغها من اتحاد الكرة بقرار عقوبة إبراهيم صلاح المدرب العام الجديد لنادي الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

وعُيّن إبراهيم صلاح مدربا عاما في نادي الزمالك رفقة الجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال. (طالع التفاصيل)

وعوقب إبراهيم صلاح أثناء تدريبه لنادي جي في القسم الثاني بالإيقاف 8 مباريات في وقت سابق. (طالع التفاصيل).

وفي حال تم إبلاغ الرابطة بالقرار بشكل رسمي من اتحاد الكرة فلن يتسنى لإبراهيم صلاح التواجد مع الفريق لمدة 8 مباريات في مسابقتي كأس عاصمة مصر والدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء زد في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر يوم الأحد المقبل.

وتتولى رابطة الأندية مسؤولية إدارة مسابقتي كأس عاصمة مصر والدوري المصري، فيما يتولى اتحاد الكرة إدارة مباريات كأس مصر والدرجات المختلفة من الكرة المصرية.

وكان نادي "جي" قد أعلن رحيل مدربه إبراهيم صلاح عقب مباراة القناطر الخيرية. (طالع التفاصيل)

وشهدت مباراة الفريقين مشادات واشتباكات، أعقبها بيان نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم صلاح.

وسبق لإبراهيم صلاح له تدريب فريق الشباب بنادي الزمالك وكذلك بلدية المحلة بدوري المحترفين.