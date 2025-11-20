إيقاف وغرامة ونقل مباريات.. المسابقات تعلن عقوبات أحداث مباراة "جي" والقناطر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباراة نادي "جي" ضد القناطر الخيرية.

وشهدت مباراة جي والقناطر الخيرية اشتباكات ومشادات بعدما انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

وقررت لجنة المسابقات التالي:

1- إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات وغرامة 10000 جنيه لنزوله أرض الملعب والاعتداء على أحد المنتمين بالرغم من إيقافه في وقت سابق مما أدى إلى إثارة المنتمين للنادي ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الاشتباكات.

2- نقل مباراتين لنادي "جي" خارج ملعبه مع موافاتنا بالملعب البديل معتمد وموافقة صاحب الملعب والجهات الأمنية عليه، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخه وذلك نظراً لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات.

3- توقيع غرامة مالية على نادي "جي" قيمتها 10000 لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات، على أن تسدد الغرامات المالية خلال أسبوعين من تاريخه لخزينة الاتحاد.

لا يتوفر وصف.

وكان نادي "جي" قد أعلن رحيل مدربه إبراهيم صلاح عقب مباراة القناطر الخيرية. (طالع التفاصيل)

وشهدت مباراة الفريقين مشادات واشتباكات، أعقبها بيان نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم صلاح.

يذكر أن إبراهيم صلاح قاد نادي "جي" للتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر وسيواجه نادي زد.

إبراهيم صلاح سبق له تدريب فريق الشباب بنادي الزمالك وكذلك بلدية المحلة بدوري المحترفين.

إبراهيم صلاح نادي جي القسم الثاني
