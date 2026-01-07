معتمد جمال يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إسناد مهمة قيادة فريق كرة القدم بشكل مؤقت إلى معتمد جمال.

وعلم FilGoal.com أن معتمد جمال سيقود تدريبات الزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأعلن الزمالك عن قراره بالإضافة إلى تعيين إبراهيم صلاح معاونا مع معتمد جمال.

وذلك بسبب عدم وجود مدرب للفريق منذ رحيل أحمد عبد الرؤوف.

وبذلك يقود معتمد جمال الزمالك في مواجهة زد في كأس عاصمة مصر.

ويلعب الزمالك ضد زد يوم 11 يناير في مجموعات كأس العاصمة.

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

وخاض الزمالك المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بفريق الشباب وبقيادة تامر عبد الحميد.

وخسر الزمالك الذي خاض المباراة بفريق الشباب أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط.