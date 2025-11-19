نادي "جي" يعلن رحيل إبراهيم صلاح

أعلن نادي "جي" أحد أندية القسم الثاني رحيل إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق عن تدريبه.

ويتولى محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق رئاسة نادي "جي".

وقال نادي "جي" في بيان: "تتوجه إدارة نادي "جي" بخالص الشكر والتقدير إلى المدير الفني للفريق الأول، إبراهيم صلاح وجهازه المعاون على ما قدموه من جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة

وتقرر الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري للفريق خلال المرحلة الحالية وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق

وتؤكد إدارة نادي "جي" أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المؤسسات الرياضية في مصر وتحرص دائما على العمل بروح التعاون بما يخدم المنظومة الرياضية ويعزز أسس التعاون والاحترام المتبادل".

قرار إدارة نادي "جي" جاء بعد تعادل الفريق ضد القناط الخيرية 3-3 ضمن منافسات القسم الثاني ب.

وشهدت مباراة الفريقين مشادات واشتباكات، أعقبها بيان نادي "جي" برحيل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم صلاح.

يذكر أن إبراهيم صلاح قاد نادي "جي" للتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر وسيواجه نادي زد.

إبراهيم صلاح سبق له تدريب فريق الشباب بنادي الزمالك وكذلك بلدية المحلة بدوري المحترفين.