في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير

يتفاوض الأهلي حاليا لضم التونسي محمد علي بن رمضان ويقترب من ضم المغربي أشرف داري، وفي انتظار ضم مهاجم أجنبي آخر، عدد اللاعبين الأجانب الأحمر أصبح مرتفعا وهو ما سيشكل تحديا للإدارة ومارسيل كولر المدير الفني.

ومع خروج أليو ديانج على سبيل الإعارة صوب الخلود السعودي، أصبح عدد المحترفين في الأهلي حاليا 6 قبل ضم داري وبن رمضان بشكل رسمي.

FilGoal.com يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير.

من هم محترفو الأهلي في موسم 2024-25؟

يمتلك الأهلي حاليا: المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الجديد، بالإضافة للرباعي التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم.

أصبح العدد 4 محترفين بعد إعارة المالي أليو ديانج صوب الخلود السعودي والذي أعلن الصفقة بشكل رسمي اليوم. (طالع التفاصيل)

عاد الجزائري أحمد قندوسي مجددا من الإعارة بعدما لعب الموسم المنقضي مع سيراميكا كليوباترا، ليصبح العدد 5 محترفين مجددا.

وبات الإعلان الرسمي فقط هو ما يفصل الأهلي عن ضم أشرف داري قادما من بريست الفرنسي، ومن المنتظر وصوله قريبا حسبما كشف والده. (طالع التفاصيل)

ولا زال الأهلي يتفاوض مع فرينتسفاروتشي المجري لضم التونسي محمد علي بن رمضان، لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي حتى الآن. (طالع التفاصيل)

بذلك حال ضم الأهلي داري وبن رمضان سيمتلك 7 لاعبين في قائمته، ووفقا للائحة الدوري المصري يحق لكل فريق قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن فقط.

بالتالي سيكون لزاما على الأهلي بيع أو إعارة 2 من لاعبيه لإفساح المجال للصفقتين الجديدتين.

وللتوضيح أيضا فأن يوسف أيمن الوافد الجديد من الدحيل يمتلك الجنسية المصرية والقطرية، وهو ما يعني قيده كلاعب مصري دون تأثير على قائمة الأجانب.

كما يضم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي ووفقا للائحة الدوري المصري، يُعامل اللاعب الفلسطيني في القوائم المحلية معاملة اللاعب المصري.

كيف يفكر الأهلي؟

محمد علي بن رمضان

لا يمانع مسؤولو الأهلي في حسم المفاوضات بشكل نهائي مع محمد علي بن رمضان لتدعيم خط الوسط وفقا لمطالب مارسيل كولر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي تقدم بعرض للفريق المجري لضم الدولي التونسي مقابل 1.5 مليون يورو ثم رفع عرضه لـ 1.75 مليون يورو.

ويطلب النادي المجري 2.4 مليون يورو للموافقة على بيعه لاعبه، إذ كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق أن الفريقين لم يتوصلا لاتفاق مادي حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لا يمانع رفع عرضه المادي لحسم الصفقة.

المهاجم الأجنبي

طلب مارسيل كولر ضم مهاجم أجنبي لتدعيم مركز المهاجم الصريح رفقة وسام أبو علي هداف الموسم المنقضي.

البوركينابي محمد كوناتي والإسباني كيفن كارلوس كانا من أبرز الأجانب اللذين ارتبط الأهلي بضمهم لتدعيم الهجوم.

كما ارتبط اسم الثلاثي الفلسطيني يوسف ساليتش وعدي الدباغ وعمر فرج أيضا بالانتقال للأهلي ليجاور أحدهم مواطنه وسام أبو علي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر يرى أن الثلاثي الفلسطيني ليس مناسبا له، ويفضل ضم مهاجم أجنبي آخر.

ماذا سيحدث؟

علم FilGoal.com أيضا أن كولر طلب من إدارة الأهلي العمل على ملف صفقتي ضم محمد علي بن رمضان والمهاجم الأجنبي جنبا إلى جنبا، وهو من سيقرر في النهاية الأفضل لضمه وفقا لاحتياجاته للموسم الجديد.

الأزمة حاليا ستكون هي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، لأنه إذا ضم الأهلي بن رمضان ومهاجم أجنبي سيرتفع العدد لـ 8 لاعبين حينها.

وربما وضع اسم علي معلول في قائمة الانتظار في النصف الأول من الموسم حتى شهر يناير المقبل سيكون حلا مؤقتا. خاصة أن التونسي يغيب بسبب الإصابة التي تعرضها لها في وتر أكيليس منذ شهر مايو الماضي خلال ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المحتمل أيضا أن يخرج أحمد قندوسي في إعارة أخرى أو صفقة بيع نهائي في ظل وجود عروض عربية لضمه. (طالع التفاصيل)

كما أن هناك استقرار على بقاء بيرسي تاو حتى نهاية تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبته باستكمال تعاقده مع الأهلي ورفضه الرحيل.

الأيام المقبلة وقرار كولر هو من سيحسم ملف الأجانب في سوق الانتقالات الصيفية بالأهلي للموسم المقبل.