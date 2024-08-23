والد أشرف داري: الأهلي تفوق على 3 فرق إسبانية.. وبدء إجراءات سفر اللاعب للقاهرة

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

هدف أشرف داري في كرواتيا

أوضح زهير داري والد أشرف داري لاعب بريست الفرنسي كيف تفوق الأهلي على 3 فرق إسبانية للظفر بخدمات المدافع الدولي.

وبات أشرف داري على أعتاب ارتداء قميص الأهلي بدءا من الموسم حسبما كشف FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وقال زهير داري والد اللاعب عبر موقع هسبورت المغربي: "توصلت جميع الأطراف لاتفاق نهائي، ويُنتظر الإعلان عن التعاقد بعد المباراة المقبلة لبريست".

وسيخوض بريست مباراته في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي مع لانس يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرا.

وأضاف "الأهلي قدم كل الضمانات للاعب وبريست، وحُسم الأمر، وبدأوا في الإجراءات الخاصة بإصدار التأشيرة، تمهيدا لوصول أشرف إلى القاهرة".

وأتم "3 أندية إسبانية حاولت ضم أشرف وهم خيتافي واريو فايكانو وإسبانيول، لكن المطالب المالية للفريق الفرنسي كانت كبيرة، والأهلي كان الوحيد القادر على تلبيتها".

ويسعى الأهلي لضم المدافع المغربي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم المرتقب صوب نيس الفرنسي. (

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وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق نهائي مع بريست الفرنسي لضم أشرف داري لمدة 4 مواسم".

وأتم "اللاعب سيصل القاهرة خلال أيام للخضوع الكشف الطبي وتوقيع العقود".

وبذلك سيكون داري ثالث صفقات الأهلي بعد مواطنه يحيى عطية الله ويوسف أيمن.

اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر خلال الموسم الماضي.

ولعب أشرف داري 7 مباريات بقميص منتخب المغرب وشارك في كأس العالم 2022 وسجل هدفا ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق وواجه أشرف داري الأهلي مرة وحيدة كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 في المغرب والذي فاز به الوداد بهدفين دون رد.

كما أنه واجه الزمالك مرتين في الموسم ذاته من دوري الأبطال وفاز في المرتين بثلاثة أهداف لهدف وبهدف دون رد.

ويمتد عقد داري مع بريست إلى صيف 2026.

أشرف داري الأهلي بريست
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