مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول أسباب الخلاف مع الأهلي في تعاقد بن رمضان

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 21:31

كتب : محمد عبد العظيم

محمد علي بن رمضان

أوضح مصدر من نادي فرينتسفاروتشي المجري تفاصيل الخلاف مع الأهلي في الأمور التعاقدية بصفقة محمد علي بن رمضان.

ولا زالت مفاوضات الفريقين مستمرة لانتقال لاعب الوسط التونسي صوب الأهلي الصيف الجاري.

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع الأهلي لا زالت مستمرة بشأن بن رمضان، هناك خلافات حول المقابل المادي ومتمسكون بمطالبنا".

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وأضاف "هناك خلاف أيضا في نظام التقسيط وبنود إضافية، وسنناقشها بعد التوصل لاتفاق حول القيمة النهائية للصفقة".

وبحسب موقع الصريح التونسي، أمس الخميس، فإن الساعات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مفاوضات الأهلي مع فرينتسفاروتشي بشأن ضم بن رمضان.

وأوضح التقرير ذاته أن تسريب معلومة رفض اللاعب من جانب عبد الرؤوف بن رمضان جاء من أجل امتصاص غضب جمهور الترجي، والدليل على ذلك رفض والد اللاعب التصريح عبر الهواء واكتفى بمنح المعلومة لفريق الإعداد بأحد الإذاعات التونسية.

وكانت آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com "هناك خلافات مالية بين الأهلي وفرينتسفاروتشي في المفاوضات بشأن محمد علي بن رمضان".

وواصل "تلك الخلافات قد تجعلنا نتراجع عن الصفقة إن لم يتم حلها رغم التوصل لاتفاق سابق مع النادي المجري".

وأكمل "النادي المجري طلب الحصول على 800 ألف دولار إضافية ما عطل الصفقة".

فيما علق مصدر من فرينتسفاروتشي –طلب عدم ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com قائلا: "نعم هناك خلافات في المفاوضات مع الأهلي لكن هناك جولة تفاوضية أخرى ونعمل خلالها للتوصل لاتفاق".

وقال مصدر من فرينتسفاروتشي في وقت سابق لـFilGoal.com: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة لكن لم تنته بنسبة 100%".

جاء ذلك ردا على تقرير من موقع "فوت 24" التونسي زعم خلاله أن بن رمضان رفض الانضمام للأهلي.

فرينتسفاروتشي الأهلي محمد علي بن رمضان
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