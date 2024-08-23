الخلود السعودي يعلن ضم أليو ديانج

أعلن نادي الخلود السعودي ضم المالي أليو ديانج بشكل رسمي قادما من الأهلي.

وكشف النادي ضم لاعب الوسط المالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويبدو أن الخلود تغلب على مشاكل قيد صفقاته الأجنبية لقيد ديانج وكذلك جاكسون موليكا الوافد من بشكتاش التركي. (طالع التفاصيل)

📑 ✍🏻 رسمياً الدبابة المالية أليو ديانج ينضم لصفوف نادي الخلود السعودي #فخر_الرس #ديانج_خلودي pic.twitter.com/asTgSdIxwL — نادي الخلود السعودي (@AlkholoodClub) August 23, 2024

وغادر ديانج مصر في بداية أغسطس الجاري للالتحاق لصفوف ناديه الجديد، لكن تعرض النادي لأزمة بسبب قيد صفقاته الأجنبية هو ما آخر الإعلان عن التعاقد.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

ألـيـو ديـانـج 🤩💪🏻 here we go ✈️#ديانج_خلودي pic.twitter.com/8c6O3taXXc — نادي الخلود السعودي (@AlkholoodClub) August 23, 2024

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.