الخلود السعودي يعلن ضم أليو ديانج

الجمعة، 23 أغسطس 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود

أعلن نادي الخلود السعودي ضم المالي أليو ديانج بشكل رسمي قادما من الأهلي.

وكشف النادي ضم لاعب الوسط المالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويبدو أن الخلود تغلب على مشاكل قيد صفقاته الأجنبية لقيد ديانج وكذلك جاكسون موليكا الوافد من بشكتاش التركي. (طالع التفاصيل)

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وغادر ديانج مصر في بداية أغسطس الجاري للالتحاق لصفوف ناديه الجديد، لكن تعرض النادي لأزمة بسبب قيد صفقاته الأجنبية هو ما آخر الإعلان عن التعاقد.

وكان FilGoal.com قد كشف أن الصفقة تقترب من 500 ألف دولار.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 212 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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