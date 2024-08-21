للرد على الأكاذيب.. بيان من ممثلي أحمد قندوسي عن مستقبله مع الأهلي

أصدرت شركة SEVEN ELEVEN المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي لاعب الأهلي بيانا توضح خلاله حقيقه تعمد اللاعب عدم الموافقة على عروض الاحتراف التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وأكدت الشركة أن اللاعب الأولوية له هي الاستمرار مع الأهلي وفي حالة رغبة النادي الأحمر في رحيله فأنه سيفعل ذلك.

وجاء بيان الشركة كالآتي:

"نتابع بذهول موجة الشائعات الساذجة التي تزعم بأننا كممثلين للاعب أحمد قندوسي تتعمد رفض العروض المقدمة له بهدف وضع النادي الأهلي في موقف صعب. نود أن نوضح وبشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا تستحق أكثر من التجاهل فهي عارية تماماً عن الصحة، وتفتقر لأي منطق أو حقيقة. إننا ملتزمون تماماً بمسيرة أحمد الاحترافية، ونعمل بتنسيق كامل مع إدارة النادي الأهلي في كل ما يتعلق بمستقبله الرياضي".

"ما يثير دهشتنا حقاً هو تلك المحاولات البائسة لبعض الجهات المأجورة التي يبدو أنها وجدت في الدراما مادة خصبة أكثر من الواقع. لقد ابتكروا قصصاً عن تواصل بيننا وبين أحد الأندية المصرية لفسخ عقد أحمد مع الأهلي. وهنا نود أن نطمئن هؤلاء الكتاب المبدعين أن خيالهم الخصب، رغم أنه يصلح لأفلام الخيال العلمي، إلا أنه بعيد كل البعد عن الحقائق الرياضية. لو كانت لدينا نية لفسخ التعاقد أو تصعيب الأمور ، لكان ذلك قد حدث الموسم الماضي".

"ومن المفارقات العجيبة أن بعض الذين ينشرون هذه الأكاذيب الآن، كانوا في وقت سابق يتهافتون لالتقاط الصور مع أحمد، وبعضهم حتى عرض العمل كمحلل أداء فردي للاعب بشكل مجاني يبدو أن هؤلاء وجدوا متعة في كتابة السيناريوهات الدرامية بدلاً من التحليل الواقعي. ولكن بدلاً من إختلاق قصص مثيرة، كان من الأفضل التركيز على توضيح طموح اللاعب ورغبته في اللعب لفريق يناسب قدراته وتطلعاته. إختيار الطريق الصحيح لتحقيق الطموح ليس عيبا، بل هو خطوة في الطريق الصحيح".

"أخيراً، نود أن نؤكد أن اللاعب ملتزم بعقده مع النادي الأهلي حتى نهاية موسم 2027/2026، وأن الأولوية الأولى والأخيرة لنا وللاعب، إذا لم يعد للنادي الأهلي ستكون في البحث عن مشروع رياضي جيد يحافظ من خلاله على مكانته مع المنتخب الوطني الجزائري. ندعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة، فأنتم تستحقون معلومات دقيقة وموضوعية، لا مجرد إثارة رخيصة".

وقضى أحمد قندوسي الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا ونجح في التتويج معه ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ومع سيراميكا لعب قندوسي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.

وكان قندوسي انضم للأهلي مطلع عام 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري.