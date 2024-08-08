انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. تألق الجندي وضياع برونزية القدم

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 10:20

كتب : محمد سمير

سلمى أيمن - الخماسي الحديث

تستأنف مشاركات البعثة المصرية في أولمبياد باريس اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

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الخماسي الحديث

عااااااجل.. الجندي ينهي منافسات السلاح في المركز الأول بـ 250 نقطة من 25 انتصار بينما مهند شعبان ثامنا بـ 225 نقطة من 20 انتصار (التفاصيل من هنا)

بعد نهاية 8 جولات من 17: مهند شعبان في المركز الأول (13 انتصار - 4 هزائم) وأحمد الجندي في المركز الثاني (12 انتصار - 5 هزائم)

انطلاق منافسات السلاح

أحمد الجندي ومهند شعبان - منافسات السلاح

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ملك إسماعيل تنهي في المركز 16 برصيد 210 نقطة من 17 فوز بينما سلمى أيمن في المركز 25 برصيد 205 نقطة من 16 فوز. (التفاصيل من هنا)

انطلاق المنافسات

ملك إسماعيل وسلمى أيمن - منافسات السلاح

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تايكوندو

انتهاء المباراة بخسارة أحمد نصار 0-2 في انتظار فرصة الترضية (التفاصيل من هنا)

نهاية الجولة الثانية 3-2 لصالح لاعب فرنسا

نهاية الجولة الأولى لصالح لاعب فرنسا 8-5

انطلاق المباراة

أحمد نصار × الفرنسي سليمان ألافيليبي - ثمن نهائي وزن 68 كجم

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الجمباز

حققت علياء صالح 111.700 نقطة من محاولات الكرة والصولجان والشريط والطوق. (التفاصيل من هنا)

عروض الصولجان والشريط تنطلق في الخامسة والنصف مساء

نهاية عرض الكرة بتحقيق 28.700 نقطة (المركز 23)

نهاية عرض الطوق بتحقيق 28.700 نقطة (المركز 20)

انطلاق المنافسات ويتأهل أول 10 لاعبات إلى النهائي

علياء صالح - فردي الإيقاعي

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مصارعة حرة

جمال عبد الناصر يفقد فرصة الترضية

خسارة جمال عبد الناصر أمام كروز بنتيجة 4-1 (التفاصيل من هنا)

جمال عبد الناصر × داريان كروز - وزن 57 كجم

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دراجات

يوسف زكي - سباق أومنيوم (6 مساء)

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كرة قدم

مصر × المغرب - مباراة البرونزية (6 مساء)

باريس 2024 أولمبياد باريس ملخص منافسات البعثة المصرية
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