أولمبياد باريس - علياء صالح تنهي منافسات الجمباز الإيقاعي في المركز 23

أنهت علياء حازم صالح -20 عاما- منافسات فردي الجمباز الإيقاعي في المركز 23.

وحققت علياء صالح 111.700 نقطة من محاولات الكرة والصولجان والشريط والطوق.

وتفوقت علياء على برايوا ميساتو لتصبح الـ23 من أصل 24 لاعبة.

وفي منافسات الطوق حققت علياء 28.700 نقطة لتنهي تلك المرحلة في المركز 22.

أما منافسات الكرة فكانت حققت 28.150 نقطة في المركز 22 أيضا.

وبمنافسات الصولجان حققت 27.850 نقطة في المركز الثامن عشر.

وأخيرا حصدت علياء 27.000 نقطة في منافسات الشريط بالمركز 21.

وبذلك تكون قد حققت علياء في الإجمالي 111.700 نقطة.

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من هي علياء صالح

مواليد 4 أغسطس 2004، بدأت ممارسة الجمباز بعمر ثلاث سنوات ونصف في القاهرة.

مارست رياضات مختلفة في بداية مشوارها لكنها لم تحب سوى منافسات الجمباز الإيقاعي فقط.

تدرس الهندسة المعمارية بجامعة نيو جيزة، وتهوى القراءة.

حققت برونزية جميع الأجهزة في ظهورها الدولي الأول لمنافسات الكبار ببطولة إفريقيا 2020 في شرم الشيخ.

نجحت في تكرار إنجازها ببطولة إفريقيا 2024 بمدينة كيجالي في رواندا.

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الروسية يفجينيا كاناييفا المتوجة بذهبية أولمبياد بكين ولندن، ومواطنتها يانا كودريافتسيفا المتوجة بفضية أولمبياد ريو بطلتيها المفضلين.

لديها طقوس خاصة فهي لا تخلع قلادتها التي حصلت عليها بعد بطولة إفريقيا 2020 مطلقا لأنها تذكرها بالذكريات السعيدة التي فعلتها في عامها الدولي الأول.

تحب وضع جميع أدواتها بطريقة معينة داخل الحقيقة لتشعر أن الأمر منظم.

"حب ما تفعل حتى تحقق ماتريد"، "أنا لا أخسر أبدا، إما أفوز أو أتعلم" المقولتان المفضلتان لديها.