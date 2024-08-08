أولمبياد باريس - ترتيب ملك إسماعيل وسلمى أيمن بالخماسي الحديث عقب منافسات السلاح

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : محمد سمير

ملك إسماعيل - الخماسي الحديث

اختتمت منافسات السلاح لسيدات الخماسي الحديث بمشاركة الثنائي المصري ملك إسماعيل وسلمى أيمن.

وحصدت ملك إسماعيل المركز السادس عشر بينما سلمى أيمن في المركز الخامس والعشرين.

وجمعت ملك إسماعيل 210 نقطة بعد 17 فوز و18 خسارة بمنافسات السلاح في المركز 16.

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أما سلمى أيمن فجمعت 205 نقطة بعد 16 فوز و19 خسارة بمنافسات السلاح في المركز 25.

وتقام منافسات نصف النهائي برياضات الفروسية والسباحة والليزر رن بعد غدا السبت.

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احتساب نقاط الخماسي الحديث

تقام رياضة الخماسي الحديث من رياضات السلاح والسباحة والفروسية بالإضافة لمنافسات "الليزر رن" والتي تتكون من الرماية والجري.

ويتم احتساب إجمالي نقاط السلاح والسباحة والفروسية لترتيب اللاعبين قبل منافسات "الليزر رن".

ويتم ترتيب اللاعبين وفقا لنقاطهم للمشاركة في المنافسة الأخيرة، إذ يبدأ متصدر الترتيب ثم يليه بعدد ثواني صاحب المركز الثاني وهكذا حتى المركز الأخير.

مثال: جمع المتصدر 300 نقطة بينما المركز الثاني 290 نقطة، في تلك الحالة يشارك المتصدر أولا في منافسات الليزر رن ويليه صاحب المركز الثاني بـ 10 ثواني (أي النقطة بثانية واحدة) وهكذا حتى المركز الأخير.

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من هي ملك إسماعيل

مواليد 9 يونيو 2005، تخرجت من الثانوية العامة بمجموع 90% بعد إضافة الحافز الرياضي.

بدأت ممارسة السباحة بعمر 4 سنوات مع شقيقها قبل أن يعرفه المدرب على الخماسي الحديث لتشركها والدتها في اللعبة لتضيف الجري مع السباحة في البداية.

والدتها كانت تدعمها للاستمرار في الرياضة وعدم التوقف بسبب الدراسة عن طريق تنسيق مواعيد تدريباتها وبطولاتها مع دروسها.

كانت تتدرب 3 مرات في الأسبوع فقط بسبب دراسة الثانوية العامة.

حققت بطولة إفريقيا 2023 وتفاجأت خلال البطولة تصدرها مسابقة السلاح.

حصلت على لقب أفضل ناشئة في العالم عام 2023.

من هي سلمى ايمن

مواليد 19 يناير 2000، بدأت ممارسة السباحة أولا بعمر 3 سنوات بينما احترفت الخماسي الحديث عندما وصلت 13 عاما.

تستيقظ في الرابعة فجرا لتبدأ تدريباتها في السادسة صباحا طوال الأسبوع.

تعتبر منافسات الفروسية العقبة الأكبر بالنسبة لها في اللعبة.

بدأت الخماسي الحديث من نادي حلوان العام قبل أن تنتقل للنادي الأهلي ثم اتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

حصلت على ذهبية أولمبياد الشباب 2018 بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

هدفها الاستمرار حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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