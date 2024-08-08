أولمبياد باريس - أحمد نصار يودع منافسات التايكوندو.. في انتظار فرصة الترضية

ودع أحمد وائل نصار لاعب منتخب مصر للتايكوندو، منافسات أولمبياد باريس من ثمن النهائي.

وخسر نصار أمام سليمان ألافيليبي بطل فرنسا في ثمن النهائي بجولتين دون مقابل.

وكان نصار متقدما في الجولة الأولى بنتيجة 3-0 قبل أن يحول لاعب فرنسا النتيجة لصالحه 5-8.

أما في الجولة الثانية فحسمها لاعب فرنسا 3-2 ضمن منافسات وزن 68 كجم.

وينتظر نصار فرصة وصول سليمان ألافيليبي للنهائي من أجل خوض منافسات الترضية على الميدالية البرونزية.

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من هو أحمد نصار

مواليد 23 أكتوبر 2000، ويلعب لنادي الشمس.

تخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

بدأ ممارسة رياضة التايكوندو بعمر 6 سنوات، حصد فضية بطولة العرب مرتين ووصل تصنيفه إلى المركز التاسع عالميا في 2023.

مارس السباحة والجمباز في البداية والده ووالدته أطباء دون خلفية رياضية وكان هدفهم أن يمارس الرياضة فقط وليس من أجل احترافها لأن الدراسة كانت الأهم بالنسبة لهم.

يحلم بتحقيق ميدالية أولمبية منذ الصغر ويسعى لاستغلال فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس.

يحزن من ازدواجية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع الخسارة عندما تتعالى تعليقات السخرية والهجوم، ومع أول بطولة يفوز بها ينقلب تعليق الشخص نفسه إلى ثقة في توقعاته بقدرات اللاعب الناجحة.

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