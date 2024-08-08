أولمبياد باريس - أحمد الجندي ينهي منافسات السلاح بالخماسي الحديث بأعلى نقاط

أنهى أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث منافسات السلاح بأعلى رصيد من النقاط.

بينما حل مهند شعبان في المركز الثالث عشر برصيد 225 نقطة بالتساوي مع أصحاب المراكز من السابع إلى الـ 12.

وانطلقت منافسات الخماسي الحديث اليوم الخميس برياضة السلاح.

وتقام منافسات السلاح بمواجهة كل لاعب للآخر بإجمالي 35 مباراة يتم حسمها من نقطة واحدة.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق 24 فوز لكن باحتساب المواجهات المباشرة تواجد الأوكراني أولكسندر توفكاي في الصدارة بنفس عدد النقاط.

بينما مهند شعبان في المركز الثالث عشر بعد تحقيق 20 فوز برصيد 225 نقطة.

وتقام منافسات السباحة والفروسية والجولات الإضافية من السلاح غدا الجمعة.

وحقق أحمد الجندي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وكان قد أنهى منافسات السلاح وقتها في المركز الخامس عشر بـ 18 انتصارا فقط.

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احتساب نقاط الخماسي الحديث

تقام رياضة الخماسي الحديث من رياضات السلاح والسباحة والفروسية بالإضافة لمنافسات "الليزر رن" والتي تتكون من الرماية والجري.

ويتم احتساب إجمالي نقاط السلاح والسباحة والفروسية لترتيب اللاعبين قبل منافسات "الليزر رن".

ويتم ترتيب اللاعبين وفقا لنقاطهم للمشاركة في المنافسة الأخيرة، إذ يبدأ متصدر الترتيب ثم يليه بعدد ثواني صاحب المركز الثاني وهكذا حتى المركز الأخير.

مثال: جمع المتصدر 300 نقطة بينما المركز الثاني 290 نقطة، في تلك الحالة يشارك المتصدر أولا في منافسات الليزر رن ويليه صاحب المركز الثاني بـ 10 ثواني (أي النقطة بثانية واحدة) وهكذا حتى المركز الأخير.

من هو أحمد الجندي

مواليد 1 مارس 2000، لاعب نادي الشمس وصاحب فضية طوكيو 2020.

حقق عودة تاريخية "ريمونتادا" في أولمبياد طوكيو بعدما عاد من المركز الثالث عشر إلى الثاني وتحقيق الفضية.

ممارسته للرياضة بدأت بالصدفة بسبب معاناته من الحساسية عندما كان طفلا ونصح الطبيب والدته بتدريبه السباحة لتحسين النفس، ومع الوقت أعجبت والدته بفكرة ممارسة 5 رياضات مختلفة فشجعته للانضمام للعبة.

شقيقه الأصغر محمد يمارس رياضة الخماسي الحديث أيضا، وحلمه التواجد رفقة شقيقه على منصة التتويج بالأولمبياد يوما ما.

يدرس كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

بدأ رياضة الخماسي الحديث في السادسة من عمره ويندم على تأخر تعلم السلاح لأنه حتى فترة قريبة كان الأقل في نتائجه.

عانى من إصابة خلع الكتف مرتين الأولى في 2021 قبل بطولة العالم وأولمبياد طوكيو والأخرى في 2023 قبل كأس العالم بتركيا.

أشاد بدعم محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية له، وتفاجأ عندما طلب نجم ليفربول القميص الخاص بأحمد الجندي من الأجل الاحتفاظ به.

حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018.

مقولته المفضلة "الرياضة يمكن أن تحدث فارقا في حياتك".

الروسي ألكسندر ليسون والمصرية أية مدني أبطاله المفضلين في اللعبة.

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من هو مهند شعبان

مواليد 3 يوليو 2000، لاعب نادي الزهور ويلقب باسم "هوندا".

بدأ ممارسة السباحة منذ عمر 8 سنوات بعدها ضم رياضة الجري وشارك في بطولات ثنائي باللعبتين فقط.

بعد تفوقه في الرياضتين ضم رياضة الرماية ليشارك في منافسات الثلاثي، ثم قبل 18عاما تعلم السلاح.

وعند وصوله إلى 21 عاما بدأ يشارك في الخماسي بعد إضافة رياضة الفروسية.

يدرس في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، ونجح في التوفيق بين الدراسة والرياضة وتحقيق ذهبية بطولة العالم.

يشارك في الأولمبياد للمرة الأولى في مسيرته.