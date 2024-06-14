أنا الصقر (8) - رسالة حسن شحاتة أمام البرازيل.. واحتفال غير معتاد بسبب أسرار في المنتخب

FilGoal.com يقدم سلسلة من مسيرة قائد منتخب مصر التاريخي، أحمد حسن نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق - الشهير بـ الصقر - يتحدث على لسانه تفاصيل مسيرته.. وهذه هي الحلقة الثامنة.

يتحدث أحمد حسن في الحلقة الثامنة عن كأس العالم للقارات ومواجهة البرازيل واحتفال غير معتاد في تصفيات كأس العالم بسبب مشكلة في المنتخب.

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وكل ما يلي على لسان أحمد حسن

"في 2009 لا يمكن للجماهير المصرية نسيان مبارياتها، واجهنا البرازيل أفضل منتخب بالعالم في ذلك التوقيت في كأس القارات، كان هناك قلق وخوف في البداية وتأخرنا بهدفين".

"هاجمنا البرازيل في الشوط الثاني وكنا نلعب مثلهم رغم أن التوقعات كانت بانكماشنا في وسط الملعب".

"أُعجبت برد فعل حسن شحاتة بين شوطي مواجهة البرازيل، لم يتحدث فنيا بل قال لنا جملة هامة جدا (إنتوا كام مرة هتلاعبوا البرازيل؟ العبوا لعبكم واستمتعوا) هو كان يعلم الفروقات الفنية ولكن قدمنا أداء جيد وعدنا في النتيجة".

"بعد تعادلنا 3-3 أمام البرازيل، تم احتساب ركلة جزاء على المحمدي بالكرة التي اخترعوا تقنية الفيديو بسببها".

"تغلبنا على إيطاليا بطل العالم وقتها فزادت الطموحات عند الجماهير المصرية، لكن لم نتعامل بالشكل الجيد في مباراة أمريكا سواء كجهاز فني أو لاعبين".

"التعادل والخسارة بفارق هدفين أمام أمريكا كانت في صالحنا، لكن لم نتعامل بشكل جيد وخسرنا وودعنا كأس العالم للقارات".

"تعرضنا للهجوم من بعض الإعلاميين بعد نهاية كأس العالم للقارات، وأحد الإعلاميين -تحديدا عمرو أديب- نقل أخبار عن سهر اللاعبين وتواجد بنات داخل الفندق وكانت هناك مكالمة معه وأبلغته هل يصح نقل أي معلومة من أي مكان دون مصداقية؟".

"إذا كنا فزنا على أمريكا وتأهلنا لم يكن سيتم ذكر ذلك الخبر من الأساس، لم نكن نرد على أي انتقادات ولكن ردنا بقوة وقتها كان بسبب الخوض في الأعراض".

"بدأنا تصفيات كأس العالم بداية غير موفقة وتعادلنا مع زامبيا 1-1 وفي رأيي هذه من أسباب فشلنا في التأهل لمونديال 2010، ربما شعرنا بأنفسنا واستهنا بالخصم ولكن كان علينا الفوز بالمباراة داخل مصر".

"تعاهدنا بعد الخسارة من الجزائر على الفوز بالأربع مباريات المقبلة وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، لعبنا أمام رواندا في رمضان وتفاجئت في المحاضرة إنني خارج التشكيل، وتم الدفع بي بسبب إصابة أبو تريكة في عمليات الإحماء".

"بعد تسجيلي للهدف أمام رواندا احتفلت بطريقة غير معتادة برفع يدي للسماء، وذلك لأسباب لن أفصح عنها لأنها كواليس خاصة بالمنتخب".

"لقطة أذان المغرب قبل مواجهة الجزائر بتصفيات كأس العالم كانت تقشعر لها الأبدان، وكلما شاهدتها أشعر بحماس كبير".

"سجلنا هدفا مبكرا لعمرو زكي بسبب قوة الدفع من الجماهير، وبعد هدف عماد متعب شعرت أن استاد القاهرة اهتز بالكامل، ولكن بكل أسف لائحة تم تغييرها فبعد خسارتنا 3-1 ذهابا وفوزنا 2-0 ذهبنا لمباراة فاصلة رغم تفوقنا بأفضلية الهدف خارج الأرض".

"مواجهة الجزائر في أم درمان كانت لا تمت لكرة القدم بصلة، بالغنا في الفرحة بمباراة الجزائر في القاهرة وكان هناك ضغط نفسي كبير جدا".

"تم استقبالنا في قصر الرئاسة فور عودتنا للقاهرة وتعاهدنا على أن يكون اعتذارنا للشعب المصري بالتتويج باللقب الثالث بأمم إفريقيا في أنجولا".

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