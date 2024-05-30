أنا الصقر (5) - تعرضت لانتقادات شديدة بأمم إفريقيا 2006 وليبي أنصفني.. وسر لقب الصقر

الخميس، 30 مايو 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

أنا الصقر (5)

الحلقة الخامسة - "تعرضت لانتقادات شديدة في مصر بأمم إفريقيا 2006 ومارشيلو ليبي إختارني أفضل لاعب".

FilGoal.com يقدم سلسلة من مسيرة قائد منتخب مصر التاريخي، أحمد حسن نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق - الشهير بـ الصقر - يتحدث على لسانه تفاصيل مسيرته.. وهذه هي الحلقة الثانية.

يتحدث أحمد حسن في الحلقة الخامسة عن بطولة إفريقيا 2006 وإصرار حسن شحاتة على اللعب باللون الأحمر في النهائي.

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لمتابعة الحلقة الأولى بالكامل من هنا

لمتابعة الحلقة الثانية بالكامل من هنا

لمتابعة الحلقة الثالثة بالكامل من هنا

لمتابعة الحلقة الرابعة بالكامل من هنا

وكل ما يلي على لسان أحمد حسن:

لقب الصقر وبداية الجيل الذهبي

"البعض كان يعتقد أن لقب الصقر اشتهرت به من الصغر أو لقب عائلة، لكن الحقيقة إن بعض انضمامي إلى بشكتاش وشعارهم الصقر أعلنوا انضمام صقر جديد للفريق فتم إطلاق ذلك اللقب عليّ في مصر".

"تولى حسن شحاتة قيادة المنتخب في البداية لفترة مؤقتة، لكنه حقق نتائج جيدة فتم الاستقرار على استكمال مشواره، بعد توليه المسؤولية هناك أشخاص خوفوه نوعا ما من اللاعبين المحترفين".

"خرجت شائعات برفضي أنا وميدو وعبد الظاهر السقا تولي حسن شحاتة مهمة المنتخب وتجهيزنا لمؤتمر صحفي ولم يحدث ذلك".

"مواجهة جنوب إفريقيا الودية كانت نقطة تحول في مسيرة عصام الحضري لأنه لم يكن مرشحا للبدء أساسيا في أمم إفريقيا 2006 بسبب تواصل بعض الناس مع حسن شحاتة بأن الحضري فأل سيء على المنتخب".

أمم إفريقيا 2006

"تعرضت لانتقادات شديدة جدا قبل أمم إفريقيا 2006 لكن مهم جدا لأي لاعب محدد هدفه ألا يشغل نفسه بكلام الناس، صرحت بعد البطولة أن مارشيلو ليبي بعد دور المجموعات قال أن اللاعب رقم 17 قائد منتخب مصر هو الأفضل في البطولة، وجاء ذلك في نفس وقت انتقادي داخل مصر".

"منتخب المغرب هو الوحيد في إفريقيا الذي لم أنجح في تحقيق الانتصار عليه، وبعد تعادلنا معهم ارتفعت طموحات الجماهير في تحقيقنا للقب".

"مواجهة السنغال كانت الأصعب، ومن الطرائف أن الحاج ضيوف حتى الآن كلما نتواجد في مكان يقول لي كان من حقنا ركلة جزاء أمامكم في بطولة 2006".

"مشادة ميدو وحسن شحاتة؟ لا يصح إلا الصحيح في النهاية وإذا سألت ميدو سيقول إنه أخطأ ولو عاد به الزمن لن يكرر ذلك، كلاعبين لم ننجح في الدفاع عن ميدو بشكل قوي لأن (المنظر مكنش حلو)، من أهم مميزات كرة القدم هي العدالة ولذلك بعد لحظات سجل عمرو زكي هدفا".

"تحدثنا مع حسن شحاتة بعد المباراة الذي كان اتخذ قراره في البداية باستبعاد ميدو تماما من البطولة لكننا طالبناه باستمراره واستبعاده فقط من المباراة النهائية ووافق على ذلك".

"حدث موقف مشابه في المنتخب منذ سنوات مع عمرو وردة بشكل مغاير، من الجيد أن تقف بجوار زميلك ولكن ليس على حساب المنتخب".

النهائي

"حسن شحاتة يؤمن بالتفاؤل والتشاؤم بشكل كبير، لعبنا بطولة 2006 بالكامل بالقميص الأحمر لكن النهائي كان من المفترض باللون الأبيض، لكن شحاتة أصر ورفض اللعب سوى باللون الأحمر حتى تدخل هاني أبوريدة".

"وائل جمعة تعرض للإصابة مبكرا في النهائي، وهنا أتذكر إعتذارات بعض اللاعبين مثل بشير التابعي الذي أبلغني برغبته في الرحيل لشعوره بعدم وجود دور له كأساسي ثم رحل عن المعسكر، وغياب محمد زيدان لظروف خاصة ثم حسام غالي لتلقيه عرضا".

"أهدرت ركلة جزاء في الوقت الإضافي لأحمل ضغوطا لا يمكن وصفها، علمت بين الشوطين تتويجي بأفضل لاعب في البطولة، شعرت بشد كبيرة حتى الوصول لركلات الترجيح".

"سأل الجهاز الفني من يسدد أول ركلة فلم يجيب أحد، لذلك قررت تسديد الركلة الأولى وشوقي غريب قال لي (بلاش) لكن اتخذت القرار، كل أمنيتي كانت تسديد كوت ديفوار أولا لكن أنا من فزت بالقرعة، وبعد تسجيلي ركلة الترجيح لم أفرح لإنه هم واتشال، شعرت أن ركلة الجزاء إذا أهدرت وخسرنا قد تقضي على جيل بالكامل مثلما حدث أكثر من مرة لكن القرارات هي من تصنع الأبطال".

"أبو تريكة سدد آخر ركلة ترجيح ولم يعلم أن تسجيله يحسم اللقب لنا، وكان ذلك التتويج بوابة الجيل الذهبي والفوز ببطولتي 2008 و 2010".

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