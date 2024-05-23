أنا الصقر (4) - معدلي التهديفي أعلى من مهاجمين كبار بمصر.. ولاعبون رفضوا اللعب ضد الكاميرون

الحلقة الرابعة - "سجلت 5 أهداف في مباراة واحدة ومعدلي التهديفي أعلى من مهاجمين كبار بالكرة المصرية.. وجلستي مع تريم حولت وجهتي لبشكتاش"

FilGoal.com يقدم سلسلة من مسيرة قائد منتخب مصر التاريخي، أحمد حسن نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق - الشهير بـ الصقر - يتحدث على لسانه تفاصيل مسيرته.. وهذه هي الحلقة الثانية.

يتحدث أحمد حسن في الحلقة الرابعة عن البطولة الأسوأ في مسيرته ونقطة تحول في مسيرته بعد تغيير مركزه ورفض لاعبين من منتخب مصر اللعب أمام الكاميرون.

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وكل ما يلي على لسان أحمد حسن:

التألق ثم المتعجرف تريم

"عشت فترة من أفضل فترات حياتي في تركيا مع فريق جنشلر، سجلت 23 هدفا في موسم بين الدوري والكأس بجانب تسجيلي 5 أهداف في لقاء واحد، وحصلت على وصافة الكأس".

"انتقلت في تلك الفترة من مركز 8 إلى 10 وهو ما سبب نقلة بمسيرتي، الحمد لله معدلي التهديفي أعلى من مهاجمين كبار في الكرة المصرية بالإضافة لارتفاع معدل صناعتي للأهداف".

"بعد تغيير مركزي حدثت مفاوضات مع ثلاثي الكبار في تركيا من جالاتاسراي وبشكتاش وفناربخشة، وكنت أقرب لجالاتاسراي وكان فريق كبير ونجح في تحقيق لقب يويفا وقتها".

"من أسباب فشل انتقالي لجالاتاسراي جلستي مع فاتح تريم المدير الفني، لعبنا مباراة ودية بين منتخب مصر والنادي التركي وهي آخر مباراة تمت بين منتخب ونادي، ثم جمعتني جلسة مع تريم وهو شخص متعجرف ودائما ما يشعر بقيمته".

"فاتح تريم في جلسته معي أبلغني إنني محظوظا بالجلوس معه للتفاوض على ضمي، وبعد انتهاء الجلسة قلت لنفسي من المستحيل العمل مع فاتح تريم وبالفعل انتقلت إلى بشكتاش".

فترة بشكتاش

"عانيت في بشكتاش، بداية مع المدرب الروماني لوشيسكي والذي ضغط عليّ دور كامل بإشراكي في الشوط الثاني فقط وكانت تجربة قاسية".

"وصل انطباع للجماهير أن أحمد حسن لاعب الشوط الثاني بسبب تعامل لوتشيسكي معي، حتى أنا بدأت أشعر بذلك لدرجة إنني سجلت 14 هدفا جميعهم في الشوط الثاني، حتى رحل المدرب الروماني وتولى مدير فني من أعظم مدربي العالم وهو ديل بوسكي".

"تولي ديل بوسكي قيادة بشكتاش مما أحدث هزة في الوسط التركي بعد تألقه مع ريال مدريد، لم أرى في حياتي إنسان بأخلاق وأدب وسلوك ديل بوسكي وبعد رحيله عن الفريق حزن جميع اللاعبين لدرجة أن بعضهم بكى".

"ديل بوسكي تحدث معي عن سر تألق زين الدين زيدان وأوضح إن زيدان أسطوري بسبب عقليته الاحترافية وتواجده في التدريبات قبل ساعتين".

"توجت بلقب كأس تركيا مع بشكتاش وهي من أهم محطاتي مع الفريق، ولسوء حظي غبت عن المباراة النهائية بسبب إصابة في العضلة الخلفية".

أسوأ بطولة

"في تلك الفترة عانينا مع المنتخب بعد الخروج من أمم إفريقيا مرتين بعد التتويج بنسخة 98، وبالنسبة لي أمم إفريقيا 2004 هي البطولة الأسوأ في مسيرتي".

"نسخة 2004 في أمم إفريقيا كل شيء بها كان خطأ، كانت هناك تدخلات وشعرت أن (اللاعيبة فكت)، ميدو كان في عز تألقه وكان محبوبا من محسن صالح المدير الفني حتى إنه يتشاور معه في التشكيل".

"تناقشت مع محسن صالح وميدو قبل مواجهة الكاميرون المصيرية والتي لا بديل فيها عن الفوز، لكن ميدو كانت رغبته اللعب في الهجوم بمفرده وتحدثنا عن إمكانية اللعب بثنائي هجومي بمشاركة أحمد بلال لكن ميدو أبلغنا بعدم معرفته اللعب بجوار مهاجم آخر، وقبل مواجهة الكاميرون رفض بعض اللاعبين بالمنتخب اللعب".

ما بعد 2004

"تعاقد منتخب مصر مع ماركو تارديللي الذي اعتبره جاء مصر في فترة سياحة، لم نكن نراه سوى في المعسكرات فقط مثل اللاعبين المحترفين".

"قبل أن تأتي فترة الجيل الذهبي، بعد التعاقد مع حسن شحاتة كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل السيطرة والأقوى عربيا وإفريقيا لمدة ست سنوات".

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