أنا الصقر (3) - هدف غير مسيرتي.. ومباراة أنهت جيل كامل لمنتخب مصر

الخميس، 16 مايو 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

أنا الصقر

الحلقة الثالثة - "الجوهري قالنا فاكرين نفسكم طالعين رحلة في 98.. ووضع 12 لاعبا لمواجهة المكسيك".

FilGoal.com يقدم سلسلة من مسيرة قائد منتخب مصر التاريخي، أحمد حسن نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق - الشهير بـ الصقر - يتحدث على لسانه تفاصيل مسيرته.. وهذه هي الحلقة الثانية.

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يتحدث أحمد حسن في الحلقة الثالثة عن منتخب مصر وتتويجه بلقب 98 واحترافه لأول مرة مع كوجالي رفقة مدحت عبد الهادي ومواجهة السعودية التي أنهت جيل كامل للمنتخب.

لمتابعة الحلقة الأولى بالكامل من هنا

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وكل ما يلي على لسان أحمد حسن:

"محمود الجوهري أحد الأشخاص التي كان لها فضل كبير على مسيرة أحمد حسن، بالنسبة لي بطولة 98 هي الأفضل في مسيرتي".

"داخليا الجوهري كان يدربنا من أجل تحقيق لقب 98، لكنه صرح للإعلام إننا سنحقق المركز الثالث عشر".

"اللاعبون أبدوا اعتراضهم على مكان إقامة المنتخب في بوركينا فاسو، ليشن الجوهري غضبه علينا قائلا (انتوا فاكرين نفسكم طالعين رحلة؟) وطالبنا بالجلوس في أي مكان".

"أعتقد أننا قدمنا بطولة كبيرة جدا جدا في 98، رغم حسم الصعود شاهدت أصعب يوم مع الجوهري بعد خسارتنا من المغرب بسبب رفضه صعودنا كمركز ثاني بسبب صعوبة الطريق".

"قبل مواجهة بوركينا فاسو، وجدنا مجموعة من المشجعين يلقون علينا خنازير ميتة وواجهنا ذلك بقراءة القرآن".

"لم أتمكن من النوم قبل نهائي 98 أمام جنوب إفريقيا، ونجحت في تسجيل هدف ساهم في نقلي نقلة ثانية بحياتي، وحتى الآن لا أعلم كيف غيرت الكرة اتجاهها بهذا الشكل".

"سجلت نفس هدفي في جنوب إفريقيا أكثر من مرة بينهم مرة مع الأهلي وربما الأمر له علاقة بطريقة تسديدي للكرة، وبدأ حلمي الجديد مع الكرة واحترفت لأول مرة في تركيا".

"سافرت مع مدحت عبد الهادي إلى كوجالي سبور التركي، أول شهر لا أفكر سوى في أمرين، صباحا تكون رغبتي في القتال والمنافسة لإثبات وجودي، بينما ليلا لا أفكر سوى في رغبتي بالعودة إلى مصر".

"بعد أول معسكر حصلنا على ثلاثة أيام إجازة، تأخرت نوعا ما في المطار فلم أنجح في العودة إلى مصر وشعرت كأنني تلقيت خبر وفاة".

"مدحت عبد الهادي كان يسير بشكل جيد للغاية مع كوجالي لكنه قرر العودة بعد ستة أشهر فقط".

"لعبت مباراة رائعة أمام بلجيكا قبل كأس العالم للقارات، وحصلت على إشادة كبيرة من المدير الفني وقتها، وعانى منتخب مصر في تلك الفترة من مشاكل مثل إصابة حسام حسن ولم يكن هناك من يعوض مكانته في الفريق".

"قبل مواجهة المكسيك في كأس القارات، ذهبت لصلاة الفجر وشاهدت الجوهري يضع خطة المنتخب، شاهدني وطلب مناقشتي في التشكيل وكنت محرجا من مصارحته بخطأ في التشكيل حتى قلت له (التشكيل يضم 12 لاعبا وليس 11) ليرد عليّ مازحا بطلب استثناء من الاتحاد الدولي من أجل غلق الملعب تماما".

"مواجهة المكسيك من أبرز مباريات هذا الجيل، حولنا تأخرنا بهدفين إلى تعادل على ملعبهم، وسجلت هدفا".

"مواجهة السعودية في كأس القارات من وجهة نظري أنهت مشوار جيل كامل مع المنتخب، قبل انطلاق المباراة طالبنا لاعبو السعودية باللعب بهدوء، وكنا الأفضل في البداية ثم طرد الثنائي عبد الستار صبري وحازم إمام أثر كثيرا على الفريق".

"تم إنهاء جيل المنتخب بسبب قرار عشوائي بإقالة محمود الجوهري، وتوالى عدد من المدربين على المنتخب في حقل تجارب".

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