أنا الصقر (1) - تعثر انتقالي للأهلي بسبب ألفين جنيه ورغم مشكلة الزمالك واتحاد الكرة انضممت للمنتخب

الحلقة الأولى - "فشل انضمامي إلى الأهلي أول مرة بسبب ألفين جنيه، واختبئت في فندق بالمرة الثانية ولكن فاز الإسماعيلي بالمفاوضات"

FilGoal.com يقدم سلسلة من مسيرة قائد منتخب مصر التاريخي، أحمد حسن نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق - الشهير بـ الصقر - يتحدث على لسانه تفاصيل مسيرته.. وهذه هي الحلقة الأولى.

يتحدث حسن عن بدايته من مغاغة وتحوله من مركز المهاجم إلى الوسط بسبب قصر القامة ثم الانتقال إلى أسوان بأول عقد في مسيرته.

حاول الأهلي ضمه مرتين خلال فترته في الناشئين وتوقفت الصفقة في مرة منهم بسبب ألفين جنيه، واقتنع عبد المنعم عمارة وزير الرياضة وقتها بقدراته ليكون أحد أسباب انتقاله للإسماعيلي.

كل ما يلي على لسان الصقر أحمد حسن:

"بدايتي هي حلم مثل حلم أي طفل متعلق بكرة القدم، تعرضت في وقت من الأوقات للتوقف عن كرة القدم تماما وعمري 15 عاما والاكتفاء باللعب في المدرسة فقط".

"بدأت كمهاجم ولكن مشكلتي كانت قصر القامة، وفي سن الـ 15 بدأ آخرون في المشاركة عني بجانب وفاة والدي فشعرت أن الأمور لا تسير معي بالطريقة الصحيحة".

"عملت في فترة الصيف من أجل الاعتماد على نفسي وذلك ساهم في تكوين شخصيتي، كنت أجمع المال من أصدقائي وأسافر رحلات بورسعيد لشراء ملابس ثم أبيعها عند عودتي".

"غيرت مركزي بالعودة لمنتصف الملعب، وعدت للنادي في عمر 16 عاما، وشاركت مع منتخب الصعيد في البطولات الودية".

"إبراهيم عبد الصمد المدير الفني لمنتخب القاهرة كان متواجدا في الأهلي، وبدأ التفاوض مع النادي، والأهلي في تلك الفترة لا يدفع أكثر من 5 آلاف جنيه في لاعب ناشيء".

"كانت هناك رغبة من الأهلي وأسوان لضمي ومن بعيد نادي الزمالك، حاول مغاغة طلب 7 آلاف جنيه من الأهلي خاصة مع استعداد أسوان لدفع 11 ألف جنيه لضمي، ولكن توقفت أمور انتقالي للأهلي بسبب ألفين جنيه إذ توقف عرض الأهلي عند 5 آلاف وتعطل انتقالي للقلعة الحمراء".

"قبل التوقيع لأسوان، كان لدينا لاعب سينتقل إلى القناة وهو بركات إبراهيم وأبلغني بالانتظار بسبب حديثه مع مسؤولي النادي عني وبالفعل ذهبت وتدربت لمدة أسبوع ولكن صلاح أبو جريشة المدير الفني لم يكن مقتنعا بي ثم ذهبت إلى أسوان".

"وقعت لمدة ثلاث سنوات إلى أسوان وكان لدي هدف أن ينتهي تعاقدي مع الفريق بعمر 21 عاما لأكون متاحا لعروض الفرق الأخرى مثل الأهلي والزمالك".

"أسوان لم يكن نقلة سهلة بالنسبة لي رغم تواجده في الصعيد، لأنه مسافة 10 ساعات تقريبا بالإضافة لانتقالي للعيش بمفردي".

"عقدي كان 10 ألاف جنيه تقريبا في الموسم الواحد، وحصلت على 4 ألاف منهم كمقدم تعاقد":

"رمضان السيد المدير الفني لأسوان كان مقتنعا بي جدا، بعد 5 مباريات كنا سنواجه الزمالك وبسبب خلاف بين الأبيض واتحاد الكرة لم تذاع المباراة وكنت أنتظر إذاعة أول مواجهة لي في الدوري خاصة أن في ذلك التوقيت كانت تذاع مباريات الأهلي والزمالك فقط".

"خسرنا 3-1 أمام الزمالك ولكن كان فاتحة خير بالنسبة لي بسبب مستواي الذي انضممت به إلى المنتخب الأولمبي ومنذ ذلك التوقيت لم أخرج من أي منتخب أبدا".

"تطلعاتي ارتفعت بعد انتقالي للمنتخب الأولمبي وحدث تفاوض جديد مع النادي الأهلي، لعبت مع أسوان 10 أشهر فقط، وعرض الأهلي 120 ألف جنيه في ذلك التوقيت، ولكن خلال دورة مع المنتخب الأولمبي شاهدني عبد المنعم عمارة وزير الرياضة وقتها وهو كان أحد محبي الإسماعيلي وبدأت مفاوضات مع الدراويش".

"الإسماعيلي عرض 250 ألف جنيه لضمي وهو رقم كبير جدا في ذلك التوقيت، وقتها تواجدت بأحد فنادق القاهرة لمدة 3 أيام ولم يتمكن أحد من الوصول لي بسبب محاولات الأهلي لإتمام الصفقة، كان في تلك الفترة هناك فندق شهير عندما يتفاوض الأهلي مع لاعب يُقيم في هذا الفندق".

"صفقة انتقالي للأهلي لم تتم مجددا وهذه المرة بسبب عرض الإسماعيلي الكبير، واتفقت مع الدراويش على عمل عقد ببداية ونهاية من 95 إلى 98 وعدم التعاقد بعقود أبدية مثلما كان متعارف عليه في ذلك التوقيت".

"انتقلت إلى الإسماعيلي مقابل 15 ألف جنيه في الموسم بالإضافة لشقة هدية من محافظ الإسماعيلية".

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