خبر في الجول - ثنائي شباب الزمالك يقترب من الخروج قبل نهاية الانتقالات الشتوية

يستعد أحمد رفاعي ومصطفى شكري ثنائي شباب الزمالك للرحيل عن صفوف الأبيض في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد رفاعي لاعب الزمالك مواليد 2003 يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

فيما سينتقل مصطفى شكري لاعب الزمالك مواليد 2001 إلى السكة الحديد مع أحقية الزمالك في إعادته بعد موسم ونصف.

وسبق أن تواجد الرفاعي في قائمة الأبيض لأول مرة الموسم الجاري في مواجهة المصري بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأعلن الإسماعيلي منذ ساعات حل أزمة القيد قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

في المقابل علم FilGoal.com أن عبد الله السعيد وقع للزمالك قادما من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

واقترب الأبيض من ضم زياد كمال قادما من إنبي على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

كما فسخ الأبيض تعاقده مع عبد الله جمعة بالتراضي. (طالع التفاصيل)