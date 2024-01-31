الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة إيقاف القيد

أعلن نادي الإسماعيلي نجاح مجلس إدارته في حل أزمة إيقاف القيد هن الفريق.

وأشار النادي في بيان مرسل للصحفيين إلى أنه نجح في سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

وجاء بيان النادي كالتالي

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

وفي ذات السياق، يستعد الإسماعيلي لقيد الصفقات الجديدة، التي تم اختيارها بناء على تقرير اللجنة الفنية برئاسة الكابتن علي أبوجريشة، بالإضافة إلى إعلان قائمة الراحلين عن الفريق وفقا لتقرير اللجنة.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.