خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع عبد الله جمعة بالتراضي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 15:51

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله جمعة

قرر الزمالك رحيل عبد الله جمعة لاعب الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر فسخ تعاقده مع جمعة بالتراضي.

وجاءت تلك الخطوة لرغبة الزمالك في إخلاء مكان بقائمته لقيد الصفقات الجديدة.

أخبار متعلقة:
كأس آسيا - اليابان تطيح بالبحرين وتنتظر الفائز من سوريا وإيران إعارة موسمين ونصف.. في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع زياد كمال خبر في الجول - اتحاد الكرة يمد فترة القيد الشتوية لمدة 7 ساعات أمم إفريقيا - مساعد الركراكي: التحكيم تسبب في توتر لاعبي المغرب أمام الأولاد

وسيصبح اللاعب حرا للتعاقد مع أي فريق بشكل مجاني سواء خلال فترة الانتقالات أو حتى بعد نهايتها.

وكان عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ 28 عاما انضم للزمالك قادما من إنبي في عام 2017.

وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك في 150 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع 15.

ولعب جمعة مباراتين بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي كانتا ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم المنقضي.

وأتم الزمالك حاليا تعاقده مع كل من محمد شحاتة قادما من طلائع الجيش ومحمد عاطف لاعب طنطا بشكل رسمي.

كما علم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز.

الزمالك عبد الله جمعة
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 3 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 13 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 49 دقيقة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي