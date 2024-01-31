خبر في الجول - الزمالك يفسخ تعاقده مع عبد الله جمعة بالتراضي

قرر الزمالك رحيل عبد الله جمعة لاعب الفريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد قرر فسخ تعاقده مع جمعة بالتراضي.

وجاءت تلك الخطوة لرغبة الزمالك في إخلاء مكان بقائمته لقيد الصفقات الجديدة.

وسيصبح اللاعب حرا للتعاقد مع أي فريق بشكل مجاني سواء خلال فترة الانتقالات أو حتى بعد نهايتها.

وكان عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ 28 عاما انضم للزمالك قادما من إنبي في عام 2017.

وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك في 150 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع 15.

ولعب جمعة مباراتين بقميص الزمالك منذ بداية الموسم الحالي كانتا ضد ساجرادا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم المنقضي.

وأتم الزمالك حاليا تعاقده مع كل من محمد شحاتة قادما من طلائع الجيش ومحمد عاطف لاعب طنطا بشكل رسمي.

كما علم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز.