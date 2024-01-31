خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم عبد الله السعيد وسيف جعفر

أتم الزمالك اتفاقه مع بيراميدز على ضم ثنائي الفريق عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه وضم سيف جعفر مقابل 6 ملايين جنيه.

كما تم الاتفاق بين إدارة الناديين على دفع الزمالك 18 مليون جنيه باقي قيمة التعاقد مع عمر جابر ونبيل عماد على ثلاثة أشهر تبدأ من فبراير.

ويشترط بيراميدز لإتمام الصفقة أن يتم تحويل قيمتها قبل غلق باب القيد الشتوية في مصر.

وكان مصدر من الزمالك قد قال لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكان الزمالك قد بدأ أولى خطواته الرسمية لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com: "أرسلنا عرضا رسميا لنادي بيراميدز لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر".

وأضاف "كان هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز تم خلالها الاتفاق على انتقال الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر إلى الأبيض".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.