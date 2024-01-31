إعارة موسمين ونصف.. في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع زياد كمال

أتم الزمالك تعاقده مع زياد كمال لاعب إنبي على سبيل الإعارة بنية الشراء.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل تعاقد الزمالك مع اللاعب.

اللاعب انضم للزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه.

قيمة الصفقة سيتم دفعها على 3 أقساط، الأول مقابل 5 ملايين جنيعه والثاني مقابل 15 مليون جنيه والثالث مقابل 10 مليون جنيه.

إذا باع إنبي اللاعب في السنة الأولى يحصل الزمالك على 10% من قيمة الصفقة وفي السنة الثانية 20%.

إذا حقق الزمالك لقب الدوري يحصل إنبي على مليون جنيه.

لو توج الزمالك بلقب كأس مصر يحصل إنبي على 750 ألف جنيه.

وفي حال تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية يحصل إنبي على 50 إلى 100 ألف دولار.

صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الفريق الأول لإنبي منذ عام 2019 عندما تم تصعيده من الشباب.

وكان كمال قد قضى الموسم الماضي معارا للمصري وشارك برفقته في 9 مباريات وخلالها سجل هدفا.

وشارك كمال منذ بداية الموسم الحالي مع إنبي في 6 مباريات سجل خلالها هدفين كان أحدهما في مرمى الزمالك.

وأتم الزمالك حاليا صفقتين بشكل رسمي وهما محمد عاطف من طنطا ومحمد شحاتة قادما من طلائع الجيش.