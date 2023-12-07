جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا

يتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويتنافس محمد صلاح مع كل من المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وبذلك خرج من القائمة كل من السنغالي ساديو ماني والكاميرونيين أندريه فرانك أنجويسا وفينسنت أبو بكر والثلاثي المغربي سفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري والجزائري رياض محرز.

The best of the best. Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

ويتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية بين أفضل 3 لاعبين في إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

وكان صلاح قد حصد الجائزة مرتين عامي 2017 و2018 بينما حقق المركز الثاني مرتين عامي 2019 و 2022.

وكان كاف قد أعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب وشهدت خروج مارسيل كولر. (تفاصيل من هنا)

بينما أعلن كاف القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي إفريقي والتي ضمت الأهلي المصري. (تفاصيل من هنا)

كما تواجد محمد الشناوي في القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا. (تفاصيل من هنا)

وعلى مستوى جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة تواجد ثنائي من الدوري المصري. (تفاصيل من هنا)

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وفاز محمد الشناوي بالجائزة الموسم الماضي، فيما ينافس العام الجاري على أفضل حارس في إفريقيا.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.