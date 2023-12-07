جوائز كاف - ثنائي الدوري المصري ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 - 11:57

كتب : محمد سمير

بيرسي تاو - فيستون ماييلي

يتواجد ثنائي من فريق الأهلي بالقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إقريقيا 2023.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو من الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الحالي ويانج أفريكانز السابق.

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ويتنافس ثنائي الدوري المصري مع بيتر شالويلي مهاجم صنداونز ومنتخب ناميبيا.

وبذلك خرج من القائمة كل من محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا من الأهلي بالإضافة إلى يحيى عطية الله ويحيى جبران ثنائي الوداد والثنائي الجزائري أيمن محيوس وزين الدين بلعيد.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان كاف قد أعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب وشهدت خروج مارسيل كولر. (تفاصيل من هنا)

بينما أعلن كاف القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي إفريقي والتي ضمت الأهلي المصري. (تفاصيل من هنا)

كما تواجد محمد الشناوي في القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا. (تفاصيل من هنا)

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وفاز محمد الشناوي بالجائزة الموسم الماضي، فيما ينافس العام الجاري على أفضل حارس في إفريقيا.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

الأهلي بيرسي تاو بيراميدز جوائز كاف فيستون مايلي
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