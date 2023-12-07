جوائز كاف - ثنائي الدوري المصري ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة

يتواجد ثنائي من فريق الأهلي بالقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إقريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو من الأهلي وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الحالي ويانج أفريكانز السابق.

ويتنافس ثنائي الدوري المصري مع بيتر شالويلي مهاجم صنداونز ومنتخب ناميبيا.

وبذلك خرج من القائمة كل من محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا من الأهلي بالإضافة إلى يحيى عطية الله ويحيى جبران ثنائي الوداد والثنائي الجزائري أيمن محيوس وزين الدين بلعيد.

The continent's finest. Interclub Player of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/U9OM9BTNZZ — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان كاف قد أعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب وشهدت خروج مارسيل كولر. (تفاصيل من هنا)

بينما أعلن كاف القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي إفريقي والتي ضمت الأهلي المصري. (تفاصيل من هنا)

كما تواجد محمد الشناوي في القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا. (تفاصيل من هنا)

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وفاز محمد الشناوي بالجائزة الموسم الماضي، فيما ينافس العام الجاري على أفضل حارس في إفريقيا.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.