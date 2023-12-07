جوائز كاف - الوحيد من داخل القارة.. الشناوي بالقائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى

حافظ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر على تواجده بالقائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس مرمى والتي شهدت تواجد ثلاثة حراس مرمى بينهم الشناوي فقط بنادي داخل القارة السمراء.

وحصد الشناوي جائزة أفضل حارس مرمى داخل قارة إفريقيا العام الماضي.

وينافس الشناوي كل من ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي حاليا وإشبيلية سابقا ومنتخب المغرب، وأندري أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد حاليا وإنتر ميلان سابقا.

وبذلك تم استبعاد الثنائي إدوارد ميندي حارس مرمى أهلي جدة ومنتخب السنغال، ورونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا.

The elite shot-stoppers. Goalkeeper of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/vtxjalCuUB — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وقاد الشناوي فريق الأهلي الموسم الماضي للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

وكان كاف قد أعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب وشهدت خروج مارسيل كولر. (تفاصيل من هنا)

بينما أعلن كاف القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي إفريقي والتي ضمت الأهلي المصري. (تفاصيل من هنا)

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.