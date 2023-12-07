جوائز كاف - خروج مارسيل كولر من القائمة النهائية لأفضل مدرب بإفريقيا

خرج السويسري مارسيل كولر من القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب والتي شهدت تواجد ثلاثة مدربين.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وضمت القائمة كل من المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وأليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال والجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني الحالي لسيمبا والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

The masterminds behind it all. Coach of the Year (MEN) award - Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/kgAq5cE5Nu — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

وبذلك خرج كل من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وتوم سينتفيت مدرب جامبيا من القائمة.

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.

وكان كاف قد أعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي إفريقي والتي ضمت الأهلي المصري. (تفاصيل من هنا)

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.