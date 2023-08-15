كما كشف في الجول.. سموحة يتعاقد مع ثنائي الأهلي ضمن خمس صفقات

حسم نادي سموحة خمس صفقات جديدة ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وتعاقد سموحة مع ثنائي الأهلي، محمود وحيد ومصطفى البدري.

كما تعاقد سموحة مع ثنائي أسوان، أحمد خالد ومصطفى ميدو في صفقة بيع نهائي.

وأخيرا أتم سموحة اتفاقه مع فادي فريد لاعب البنك الأهلي.

ويشغل محمود وحيد مركز الظهير الأيسر وكان قد لعب الموسم الماضي مع فريق طلائع الجيش معارا من الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق انتقال محمود وحيد إلى سموحة بعقد مدته ثلاث سنوات. (من هنا)

وكان وحيد -29 عاما- قد انتقل إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في صيف 2019.

وكان FilGoal.com قد أعلن في وقت سابق إتمام سموحة تعاقده مع مصطفى البدري لمدة موسمين على سبيل الإعارة. (من هنا)

بينما مصطفى البدري صاحب الـ 26 عاما انضم للأهلي في 2021 قادما من الإنتاج الحربي ولم يشارك مع الأهلي في أي مباراة.

وخلال الموسمين الماضيين شارك البدري مع فيوتشر في 45 مباراة وسجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

المحطة الأبرز في مسيرة البدري كانت مع الإنتاج الحربي والذي تمكن برفقته من تسجيل 12 هدفا وصناعة هدفين في 31 مباراة.

وأعلن FilGoal.com إتمام سموحة تعاقده مع فادي فريد لمدة ثلاثة مواسم. (من هنا)

ولعب فادي فريد الموسم الماضي معارا من البنك الأهلي إلى المقاولون العرب.

المهاجم صاحب الـ25 عاما لعب مع المقاولون العرب 31 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 3 أهدف وصنع آخر.

كما كشف FilGoal.com سابقا إتمام سموحة تعاقده مع أحمد خالد لاعب أسوان. (من هنا)

صاحب الـ24 عاما انضم لزهرة الجنوب بداية الموسم، قادما من أبو قير للأسمدة.

وشارك خالد في 33 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ستة آخرين.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

وأنهى سموحة الدوري المصري بالموسم الماضي في المركز العاشر.