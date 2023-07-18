خبر في الجول - محمود وحيد إلى سموحة

أتم نادي سموحة صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن سموحة حصل على توقيع الظهير الأيسر محمود وحيد، لاعب الأهلي السابق.

ووقع اللاعب عقدا مدته 3 سنوات في نادي سموحة، بحضور رئيس النادي فرج عامر، وأنور شلوفة وكيل اللاعب.

وقضى وحيد الموسم الماضي معارا في صفوف طلائع الجيش.

وكان وحيد -29 عاما- قد انتقل إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في صيف 2019.

قبل ذلك لعب وحيد لإنبي وتليفونات بني سويف.