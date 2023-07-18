خبر في الجول - محمود وحيد إلى سموحة
الثلاثاء، 18 يوليه 2023 - 00:26
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي سموحة صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.
محمود وحيد
النادي : طلائع الجيش
وعلم FilGoal.com أن سموحة حصل على توقيع الظهير الأيسر محمود وحيد، لاعب الأهلي السابق.
ووقع اللاعب عقدا مدته 3 سنوات في نادي سموحة، بحضور رئيس النادي فرج عامر، وأنور شلوفة وكيل اللاعب.
وقضى وحيد الموسم الماضي معارا في صفوف طلائع الجيش.
وكان وحيد -29 عاما- قد انتقل إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في صيف 2019.
قبل ذلك لعب وحيد لإنبي وتليفونات بني سويف.
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خبر في الجول - محمود وحيد إلى سموحة 14 دقيقة | ميركاتو