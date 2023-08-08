خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع أسوان للتعاقد مع أحمد خالد

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 00:13

كتب : عمرو نبيل

أحمد خالد - أسوان - مروان عطية - الاتحاد

أتم سموحة اتفاقه مع أسوان لضم أحمد خالد صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن سموحة قد اتفق مع أسوان على ضم اللاعب مقابل 7 مليون جنيه.

وكان FilGoal.com قد حصل على نسخة من خطاب رسمي، أرسله نادي سموحة إلى أسوان، يطلبون فيه تحديد سعر أحمد خالد للحصول على خدماته.

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أحمد خالد كان أحد نجوم أسوان خلال الموسم المنقضي، وأحد ركائز الفريق الأساسية.

صاحب الـ24 عاما انضم لزهرة الجنوب بداية الموسم، قادما من أبو قير للأسمدة.

وشارك خالد في 33 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ستة آخرين.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل سموحة لاتفاق مع الأهلي لاستعارة مصطفى البدري جناح الفريق لمدة موسمين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة حصل على توقيع محمد مصطفى "ميدو" لمدة 3 سنوات.

وبات محمد مصطفى الصفقة الثانية التي يحسمها سموحة من صفوف البنك الأهلي هذا الصيف.

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفاقه مع نادي البنك الأهلي بشأن ضم فادي فريد خلال هذا الصيف.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

وأصبح سموحة قريبا جدا من ضم يوبا أوقاصي لاعب وسط فريق شبيبة القبائل.

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