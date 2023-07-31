خبر في الجول - سموحة يضم مصطفى البدري لمدة موسمين

الإثنين، 31 يوليه 2023 - 12:52

كتب : هاني العوضي

مصطفى البدري - فيوتشر - أسوان

نجم نادي سموحة في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مصطفى البدري قادما من الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن سموحة قد نجح في الاتفاق على استعارة مصطفى البدري من الأهلي لمدة موسمين مقبلين.

البدري كان قد قضى الموسمين الماضيين معارا لنادي فيوتشر من الأهلي.

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صاحب الـ 26 عاما انضم للأهلي في 2021 قادما من الإنتاج الحربي ولم يشارك مع الأهلي في أي مباراة.

وخلال الموسمين الماضيين شارك البدري مع فيوتشر في 45 مباراة وسجل خلالهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

المحطة الأبرز في مسيرة البدري كانت مع الإنتاج الحربي والذي تمكن برفقته من تسجيل 12 هدفا وصناعة هدفين في 31 مباراة.

وأنهى سموحة الدوري المصري بالموسم الماضي في المركز العاشر.

مصطفى البدري سموحة فيوتشر
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