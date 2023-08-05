خبر في الجول – سموحة يتعاقد مع فادي فريد

السبت، 05 أغسطس 2023 - 15:29

كتب : عمرو نبيل

الزمالك ضد المقاولون العرب

أتم سموحة اتفاقه مع نادي البنك الأهلي بشأن ضم فادي فريد خلال هذا الصيف.

ولعب فادي فريد الموسم الماضي معارا من البنك الأهلي إلى المقاولون العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي سموحة حصل على توقيع فادي فريد مهاجم البنك الأهلي لمدة 3 سنوات.

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وحصل البنك الأهلي على مقابل مادي يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين جنيه من أجل التخلي عن فادي فريد.

ومن المقرر أن ينضم فادي فريد إلى تدريبات سموحة بداية من الغد، إذ سيبدأ النادي السكندري فترة اعداده للموسم الجديد.

المهاجم صاحب الـ25 عاما لعب مع المقاولون العرب 31 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 3 أهدف وصنع آخر.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن سموحة أتم اتفاقه مع الأهلي بالفعل لاستعارة مصطفى البدري لمدة موسمين.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com أيضا عن تقدم سموحة بطلب رسمي إلى أسوان لضم أحمد خالد جناح الفريق.

وأصبح سموحة قريبا جدا من ضم يوبا أوقاصي لاعب وسط فريق شبيبة القبائل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوبا أوقاصي وصل إلى مصر بالفعل من أجل إتمام الكشف الطبي، قبل التوقيع لنادي سموحة بشكل رسمي.

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