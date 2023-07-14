قمصان: إمام عاشور إضافة كبيرة لـ الأهلي.. وهذه رسالتي له

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر سيشكل إضافة كبيرة للمارد الأحمر.

وسُئل سامي قصمان عن كيف يرى انضمام إمام عاشور للأهلي والإضافات التي سيقدمها للفريق وأجاب "بالطبع لاعب مميز ولديه قدرات".

وأكمل في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "وأنا من المدربين الذين ساهموا في انضمام إمام عاشور لحرس الحدود حينما صعدنا للدوري وكان أول صفقة قمنا بضمها آنذاك".

وأردف "أعرف إمكانياته جيدا وإن شاء الله إضافة كبيرة".

وأتم قمصان حديثه "أقول له أتمنى أن تكون إضافة كبيرة وتنافس زملائك وتقدم الكثير لجماهير الأهلي لأن جماهير الأهلي تنتظر منك الكثير من الأشياء الكبيرة".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن حصول محمود الخطيب رئيس الأهلي على موافقة مجلس إدارة ناديه بالإجماع على ضم إمام عاشور.

وعلم FilGoal.com فإن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع ميتيلاند بشأن ضم إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تجهيز الأهلي لعرض رسمي لضم إمام في الصيف الجاري.

كما كشف FilGoal.com عن أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سيضم مهاجم أجنبي ويكتفي بصفقة وحيدة في خط الوسط حال ضم إمام عاشور.