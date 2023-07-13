الخطيب يحصل على إجماع مجلس إدارة الأهلي لإتمام صفقة إمام عاشور

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على التشاور مع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة الماضية، قبل إتمام التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند الأهلي

وحصل الخطيب على موافقة بالإجماع من أعضاء المجلس بإتمام الصفقة، وفي مقدمتهم العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد شوقي عضوا المجلس وكذلك بقية الأعضاء الذين تم التشاور معهم.

ودار نقاش مطول حول الصفقة وفوائدها الفنية وهو الأمر الذى حظى بالإجماع من جانب المجلس، قبل توقيع العقود واستكمال إجراءات التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع ميتيلاند بشأن ضم إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كان الأهلي قد توصل لاتفاق مع إمام عاشور بالفعل في وقت سابق على بنود العقد بينهما، إلا إن الصفقة في انتظار توقيع العقود مع ميتيلاند بشكل رسمي.

ميتيلاند ضم إمام عاشور من الزمالك مقابل 3 مليون دولار، وبعقد قيمته 500 ألف دولار، دفع منها 200 ألف دولار للاعب، مع تأخير دفع باقي المستحقات بسبب تأخر إمام عاشور في العودة إلى الدنمارك.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تجهيز الأهلي لعرض رسمي لضم إمام في الصيف الجاري.

كما كشف FilGoal.com عن أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سيضم مهاجم أجنبي ويكتفي بصفقة وحيدة في خط الوسط حال ضم إمام عاشور.