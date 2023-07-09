إمام عاشور ضمن المناقشات.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع كولر والخطيب بشأن صفقات الأهلي

شهد مقر النادي الأهلي اجتماعا اليوم الأحد، عقده محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، رفقة مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم وبحضور محسن صالح وزكريا ناصف عضوا لجنة التخطيط.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع جاء لاستغلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي من قبل كولر لمدة يومين قبل مباراة القمة.

ولم يستمر الاجتماع لفترة طويلة بل جاء سريعا لمناقشة الخطوط العريضة للصفقات، وعرض رؤية مارسيل كولر بشأن الصفقات والتدعيمات المقترحة استعدادا للموسم المقبل.

وكان لـ مارسيل كولر طلبين وهما التعاقد مع لاعب خط وسط أجنبي وكذلك مهاجم أجنبي.

وهو الأمر الأهم والضروري بالنسبة للأهلي من وجهة نظر مارسيل كولر قبل الموسم الجديد.

وكان رأي كولر الذي كشفه لـ محمود الخطيب وحسام غالي ولجنة التخطيط أن في حالة إتمام التعاقد مع إمام عاشور، سيكتفي به في وسط الملعب ومن ثم سيكون التركيز على ضم مهاجم أجنبي.

وبسبب ضيق الوقت اتفق جميع الأطراف على عقد جلسة أخرى مطولة عقب حسم الدوري بشكل رسمي، لحسم موقف باقي الصفقات والمراكز التي تحتاج للدعم، وكذلك ملف المعارين والراحلين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بعد توافق إدارة الأهلي مع الجهاز الفني على قرار ضم إمام عاشور، النادي الأحمر بدأ بالفعل محادثاته مع ميتيلاند لضم إمام عاشور بصفة نهائية. (طالع المزيد من التفاصيل)