إمام عاشور ضمن المناقشات.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع كولر والخطيب بشأن صفقات الأهلي

الأحد، 09 يوليه 2023 - 19:32

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - مارسيل كولر - إمام عاشور

شهد مقر النادي الأهلي اجتماعا اليوم الأحد، عقده محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، رفقة مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم وبحضور محسن صالح وزكريا ناصف عضوا لجنة التخطيط.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع جاء لاستغلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي من قبل كولر لمدة يومين قبل مباراة القمة.

ولم يستمر الاجتماع لفترة طويلة بل جاء سريعا لمناقشة الخطوط العريضة للصفقات، وعرض رؤية مارسيل كولر بشأن الصفقات والتدعيمات المقترحة استعدادا للموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور

وكان لـ مارسيل كولر طلبين وهما التعاقد مع لاعب خط وسط أجنبي وكذلك مهاجم أجنبي.

وهو الأمر الأهم والضروري بالنسبة للأهلي من وجهة نظر مارسيل كولر قبل الموسم الجديد.

وكان رأي كولر الذي كشفه لـ محمود الخطيب وحسام غالي ولجنة التخطيط أن في حالة إتمام التعاقد مع إمام عاشور، سيكتفي به في وسط الملعب ومن ثم سيكون التركيز على ضم مهاجم أجنبي.

وبسبب ضيق الوقت اتفق جميع الأطراف على عقد جلسة أخرى مطولة عقب حسم الدوري بشكل رسمي، لحسم موقف باقي الصفقات والمراكز التي تحتاج للدعم، وكذلك ملف المعارين والراحلين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بعد توافق إدارة الأهلي مع الجهاز الفني على قرار ضم إمام عاشور، النادي الأحمر بدأ بالفعل محادثاته مع ميتيلاند لضم إمام عاشور بصفة نهائية. (طالع المزيد من التفاصيل)

الأهلي إمام عاشور مارسيل كولر محمود الخطيب حسام غالي
نرشح لكم
بيراميدز يكرم خماسي منتخب مصر الأولمبي بسبب ترك المعسكر ليلا والعودة صباحا.. استبعاد وتغريم ثنائي الإسماعيلي بسبب جرح في الرأس.. مدافع فاركو يغيب عن مباراة المصري خبر في الجول - بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع فيستون مايلي هداف الكونفدرالية المصري اليوم: المحكمة الإدارة العليا ترفض طعن مرتضى وتؤيد عزله من رئاسة الزمالك مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تلقينا 3 عروض أوروبية من أجل إبراهيم عادل.. وحددنا سعره الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز قمة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
خبر في الجول - فاركو يحسم صفقة صلاح باشا 21 دقيقة | ميركاتو
إمام عاشور ضمن المناقشات.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع كولر والخطيب بشأن صفقات الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكرم خماسي منتخب مصر الأولمبي 51 دقيقة | منتخب مصر
ويلي كاباييرو ينضم للجهاز الفني في ليستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يرسل عرضه الثاني لضم هاري كين ساعة | ميركاتو
بسبب ترك المعسكر ليلا والعودة صباحا.. استبعاد وتغريم ثنائي الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
بسبب جرح في الرأس.. مدافع فاركو يغيب عن مباراة المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم النصيري في هذه الحالة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 3 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 4 انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي