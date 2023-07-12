خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة

لم يوقع الأهلي مع ميتيلاند عقود انضمام إمام عاشور بشكل رسمي بعد، لكن ثمة اتفاق مبدئي تم بين الطرفين بالفعل على الصفقة.

حسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع ميتيلاند بشأن ضم إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصفقة ستكلف الأهلي مبلغ 3 مليون دولار، لكن المفاوضات مازالت جارية بين الناديين بشأن بعض البنود الأخرى في العقد.

كان الأهلي قد توصل لاتفاق مع إمام عاشور بالفعل في وقت سابق على بنود العقد بينهما، إلا إن الصفقة في انتظار توقيع العقود مع ميتيلاند بشكل رسمي.

ميتيلاند ضم إمام عاشور من الزمالك مقابل 3 مليون دولار، وبعقد قيمته 500 ألف دولار، دفع منها 200 ألف دولار للاعب، مع تأخير دفع باقي المستحقات بسبب تأخر إمام عاشور في العودة إلى الدنمارك.

ويريد النادي الدنماركي الحصول على قيمة ما دفعه في الصفقة، بحيث لا يخرج من الصفقة خاسرا.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة بشكل كامل خلال أيام، قبل أن يعلن عنها الأهلي بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تجهيز الأهلي لعرض رسمي لضم إمام في الصيف الجاري.

كما كشف FilGoal.com عن أن مارسيل كولر مدرب الأهلي سيضم مهاجم أجنبي ويكتفي بصفقة وحيدة في خط الوسط حال ضم إمام عاشور.

مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول من منصبه بدوره، كان قد صرح بأن نادي الزمالك لن يدخل في مفاوضات لضم اللاعب، وأنه "هدية لـ محمود الخطيب. (طالع التصريحات)